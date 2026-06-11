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60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記

生活百科
更新時間：18:47 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:47 2026-06-11 HKT

樂悠咭優惠｜提升長者的無現金支付體驗，八達通公司最新推出限時自動增值迎新活動。持有樂悠咭的合資格人士只要辦妥指定登記手續，即可賺取$100的八達通增值額，同時兼享信用卡積分或飛行里數回贈，讓日常消費及乘車更添便利。

長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額

長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額
長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額

樂悠咭是專為香港60歲或以上長者及合資格殘疾人士推出的專屬八達通。由即日起，用戶只要為其樂悠咭綁定信用卡自動增值服務，即可免除手動充值的麻煩。此舉不僅節省了親臨便利店或客務中心排隊等候的時間，更能避免在乘搭交通工具或購物時遇到餘額不足的情況，確保出行順暢。此外，每次系統觸發自動增值時，用戶均可順帶賺取發卡銀行的信用卡積分或飛行里數獎賞。

3步登記「樂悠咭自動增值服務」

想要獲取是次推廣的$100八達通迎新增值額，符合資格的市民只需跟著以下三個簡單步驟進行設定及登記：

  • 推廣申請及登記期限：即日起至2026年8月31日（包括首尾兩天）
  • 首次增值限期：即日起至2026年9月30日（包括首尾兩天）
  • 優惠詳情及登記步驟：
    1. 第一步（申請）：用戶必須於2026年8月31日或之前，致電官方熱線2266 2338或向相關金融機構，為合資格樂悠咭申請自動增值服務（經信用卡），並要求將每次自動增值金額設定為
      $500或$1,000。
    2. 第二步（登記）：於2026年8月31日或之前，前往官方推廣網頁，提供準確的樂悠咭號碼並完成網上優惠登記手續
    3. 第三步（自動增值）：自動增值服務成功獲批後，用戶必須於2026年9月30日或之前完成最少一次的首次自動增值交易。
  • 禮品領取細則：當用戶完全符合上述所有推廣要求後，系統將於達標後的7天後派發獎賞，屆時用戶便可領取該$100八達通增值額。

資料來源：八達通卡有限公司

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