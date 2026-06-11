60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記

樂悠咭優惠｜提升長者的無現金支付體驗，八達通公司最新推出限時自動增值迎新活動。持有樂悠咭的合資格人士只要辦妥指定登記手續，即可賺取$100的八達通增值額，同時兼享信用卡積分或飛行里數回贈，讓日常消費及乘車更添便利。

長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額

長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額

樂悠咭是專為香港60歲或以上長者及合資格殘疾人士推出的專屬八達通。由即日起，用戶只要為其樂悠咭綁定信用卡自動增值服務，即可免除手動充值的麻煩。此舉不僅節省了親臨便利店或客務中心排隊等候的時間，更能避免在乘搭交通工具或購物時遇到餘額不足的情況，確保出行順暢。此外，每次系統觸發自動增值時，用戶均可順帶賺取發卡銀行的信用卡積分或飛行里數獎賞。

3步登記「樂悠咭自動增值服務」

想要獲取是次推廣的$100八達通迎新增值額，符合資格的市民只需跟著以下三個簡單步驟進行設定及登記：

資料來源：八達通卡有限公司