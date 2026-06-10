深水埗材料店結業清貨！專營手作飾物/五金配件 買滿$200有半價 熟客不捨：好心酸

深水埗有多間專門售賣串珠、縫紉和其他DIY材料的小店，向來是一眾手作達人及設計師「尋寶」的地方。不過，近年港人消費模式逐漸轉向網絡平台，為本地實體零售店帶來不小的衝擊，部分小店更面臨結業的命運。近日，有港人分享深水埗再有材料店即將結業，現正舉行清貨減價，大讚老闆娘為人友善，而且在小店購入的金屬配件質素不俗，「實淨過上網揾嗰啲好多」。消息一出，有熱愛手工藝的網民表示不捨，也有人直言看著區內熟悉的小店一間間消失，大嘆「好心酸」。

深水埗再有材料店預告結業！即日起清貨減價 買滿$200即享半價

最近，有網民在社交平台發文，指位於深水埗的材料店「廣耀時尚配飾公司」即將結束營業，除了大讚店主為人友善，「姨姨好好人的，有問必答，做生意又老實」，而且貨品質量極佳，以金屬配件為例，形容「實淨過自己上網搵嗰啲好多」，因此每隔一段時間就會「回購」。樓主補充，店方暫時未有確實的結業日期，「未咁快執，但會開始清貨」，故現正舉行買滿$200即可享有半價優惠，呼籲有需要的朋友把握機會前往光顧。

網民無奈：「講有咩用，大家都去淘寶」

小店結業消息一出，隨即勾起不少手工藝愛好者的回憶，並分享店主姨姨過往的暖心舉動。有網民大讚姨姨「超好人！！我上次問佢仲有冇白色帽仔，我見貨架冇，佢特登行入去倉搵咗俾我！」；有熱愛鈎織的客人則表示，以往曾買過幾次毛冷，當時老闆娘非常有耐性「來來回回幫我上倉搵冷配色」；也。

有網民感嘆讀書時期到深水埗找材料，發現只有「廣耀」有售他需要的飾物配料，「做fascinator（頭飾）嘅料得佢有」，又感嘆區內材料店愈來愈少，「眼見以前翻學、做野買過嘅鋪一間間消失，有時真係好心up...」；也有鑽研角色扮演的Cosplayer大嘆可惜，「呢間好多羽毛同金屬配件仔……執埋真係唔知去邊買」。有人亦無奈表示「好心酸，呢排行親深水埗啲鋪頭都話自己做唔住了」。

與此同時，有網民直言：「講有咩用，大家都去淘寶，又話唔捨得人地結業」，認為實體店結業背後與港人的消費習慣轉變息息相關，同時反映傳統零售商店在電商時代下面臨被淘汰的現實。

廣耀時尚配飾公司

地址：深水埗長沙灣道241至249號8號舖 / 深水埗南昌街97號9-10號舖

查詢電話：2304 3988 / 6036 6803

來源：Threads、廣耀時尚配飾公司@Facebook

文：LW