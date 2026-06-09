天文台天氣警告信號亂入Threads！網民自製暴雨警告／熱帶氣旋帳號 2廢除信號都出場：被天文台炒魷魚

最近不少網民發現，Threads出現多個自稱是天文台天氣警告的帳號，包含暴雨、熱帶氣旋、酷熱天氣、山泥傾瀉以至海嘯警告等，這些帳號不僅會緊貼天文台的最新消息同步發文，當中亦包括2已停用的信號，更會以第一身擬人化的口吻與網民互動，吸引大批網民關注與熱烈討論，即看下文了解詳情！

天文台天氣警告信號亂入Threads！網民自製暴雨警告/熱帶氣旋帳號

香港在夏季經常面臨極端天氣，酷熱、暴雨、水浸及超級颱風愈來愈頻繁，天文台則會根據各類惡劣天氣的發展情況發出不同的警告信號，以提醒市民採取相應的預防措施。最近，由網民自製的「天文台天氣警告信號」帳號在Threads上引起熱議，除了最常見的暴雨、熱帶氣旋及天氣警告外，還有山泥傾瀉警告、霜凍警告、海嘯警告等。每當極端天氣來襲，就是這些帳號的「開工」之時，它們會根據天文台的最新消息同步發文，例如昨晚黑色暴雨警告生效期間，相關的「黑色暴雨警告」帳號便隨即發文稱「準備返工」或「短暫開工」。

除此之外，它們還會與一眾網民互動，例如網民會在「八號風球」的帳號下集氣，留言「你識做就唔好星期六，日返工」、「係就快， 唔好等禮拜！！」、「1同3都是廢，8號才是我最愛。」早前天氣極端酷熱，氣溫屢創新高，也有網民在「酷熱天氣警告」帳號下留言，「你點先肯走？ 開個價」、「你走啦，唔想搞大件事」、「依家一年見到你嘅次數越嚟越多，可唔可以叫返你同事出嚟。」

2廢除信號都出場：被天文台炒魷魚

在眾多天氣警告信號的帳號當中，還有2個已經走入歷史的「廢除信號」，就是綠色暴雨警告信號以及「四號風球」（四號熱帶氣旋警告），發文稱「大家好，我係綠色暴雨警告信號，曾經係香港暴雨警告信號之一，1998年被香港天文台廢除。如果見到我嘅話，表示你發緊夢。」

天文台曾於1992年短暫採用綠、黃、紅、黑四級制的暴雨警告系統，其設計靈感源自交通燈，綠色暴雨警告信號意指「預料未來12小時內有顯著雨量」，惟在1998年被廢除。由於6年間從未向公眾正式發布過，因此現今鮮為人知，不少網民也是看到帳號才驚覺香港曾出現綠色暴雨警告信號，「未見過你」、「竟然有樣咁嘅嘢」、「我喺維基見過你」、「零零後表示：從來都冇見過你喎」；也有網民笑言，「你對於俾天文台炒魷魚有咩表示？」、「炒咗你之後去咗邊度撈？」

圖片及資料來源：Threads@typhoon_signal_no.8

文：Y