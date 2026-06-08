行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！

日常到外地旅行，大多都會將行李寄艙方便運輸，因而每次辦理登機手續時都需要用到行李標籤，以方便行李運輸系統分辨各航班的乘客行李。不過，每次想撕掉行李標籤少不免遇到黏貼過緊的情況，有機場地勤於Threads上親授拆除標籤秘技，分享只需簡單1步便能輕鬆撕走，引起一眾網民大讚實用：「我係唔識嗰一群！」

行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技

每當攜帶大型行李箱到外地旅遊時，都要使用行李寄艙服務。不過當大家抵達目的地時，如無工具幫忙下想拆除行李標籤卻十分頭痛，可能需花費時間與力氣才能徹底撕掉。一位正於日本當地勤的港人於Threads上以繪畫風格分享，指出大多人於行李標籤的空隙撕掉，「好多人都會拆呢度」，樓主表示其實只需要於行李標籤底部靠近小條碼貼紙附近，用手撕開便再扯開便能輕鬆拆除。

樓主其後再以另一張圖顯示操作方向，表示雖然可以選擇於手柄空隙位置用力拉開，但樓主表示此方法方便大家於遇到「痴得勁實又扯唔開」的時候使用，直言「下面一摵一扯一秒就搞掂」。

網民大讚實用：我係唔識嗰一群！

帖文引起網民熱議，大多網民表示從未知道這個方法，大讚實用，更直言自己就是樓主所言的「好多人」，「多謝教學，我就係其中一個好多人」、「多謝，我係唔識嗰一群」、「上次同事幫我將條帶『劣』埋一條咁痴，上面完全冇窿」、「長知識，我次次都摵上面搞到隻手痴立立」、「多謝教學，我就係咁多年都由上面拆同佢鬥力嘅人」。

同時，有網民笑指還是喜歡用「好多人」的方法，「你由我啦！」、「唔得，咁摵無feel」、「返酒店用較剪算」、「拎到行李呢條嘢就廢㗎啦，仲要咁講究」、「求其拆，是但都拆到」；也有不少網民錯重點稱讚樓主的畫功，「係咪得我一個覺得樓主畫得好好」、「圖畫得幾靚」、「雖然唔明你講嘅嘢，但你畫得好靚」。

機場行李系統如何運作？

根據國泰航空網頁顯示，當乘客於機場登機櫃檯寄艙的行李，會通過迷宮般的輸送帶運送的轉機行李，準確無誤地抵達目的地。出境行李在登機櫃檯完成寄艙手續後，工作人員就會在上面貼上附有射頻識別（RFID）晶片的行李標籤，這樣就可以追蹤行李的下落，這種技術與追蹤網上購物後送貨的技術相仿。寄艙的行李會沿著輸送帶送至行李處理系統，通過安全檢查掃描之後，再分配至正確的裝載區域，然後載入所屬班機的集裝箱內，再以拖車將集裝箱拉到飛機旁，再裝進機上的貨艙內。

文：RY

資料及圖片來源：kebab_iw＠Threads授權轉載