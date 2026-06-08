無印良品「降溫神器」爆紅掀搶購潮！網民大讚「燥熱感消失」 附3大挑選涼感噴霧貼士

隨著炎夏氣溫逐漸攀升，尋找高效的防暑降溫產品成為大眾關心的普遍情況。近日，有多名網民在社交平台Threads上強烈推薦一款來自無印良品 MUJI的涼感噴霧，形容其降溫效果顯著，能有效解決炎熱天氣帶來的困擾，隨即在網上掀起了一陣搶購潮。

無印良品「降溫神器」爆紅掀搶購潮！網民大讚：燥熱感消失

普遍網民在使用該款涼感噴霧後，均對其效果感到十分滿意。網民形容噴灑後「真的很涼很舒服」、「降溫超快，燥熱感消失超多！」，就其驅散暑熱的功效給予了極高評價。此外，網民指出即使是敏感肌膚的人士也能安心使用，更強烈建議「會熱過敏起蕁麻疹的一定要用它」。

根據無印良品官方網站資料顯示，這款引起熱議的「極冰涼冷卻身體噴霧」標榜以100%天然成分及無添加合成香料製成。產品含有薄荷醇作為清涼成分，並帶有清新柑橘香味，官方建議在天氣較熱或容易發熱時使用。該產品香港售價為$65（容量 150ml），現時於各大門市及網店均有發售。

3大挑選涼感噴霧貼士

炎炎夏日，涼感噴霧無疑是快速降溫的便捷之選，只要輕輕一噴，就能為肌膚帶來清涼舒爽的感受，瞬間緩解炎熱帶來的不適，產品尤其適用於頸部、手臂和腿部等易出汗部位，能有效減少黏膩感，讓肌膚保持乾爽舒適。

針對市面上琳瑯滿目的選擇，有日本美妝網站就曾提供三個實用的挑選貼士可供參考：

按使用部位選擇：冷感噴霧分為身體用及頭皮專用等不同類型，應根據目的選擇合適的產品，避免誤用造成肌膚問題。 按喜好的香味選擇：市面上有柑橘系、薄荷系及花香等多種選擇，用家可根據個人喜好或場合來挑選，以冷感和香氣的雙重效果煥發精神。 按容量大小選擇：若需經常在通勤、旅行或戶外活動時使用，建議挑選輕巧、方便放入手袋或化妝包的便攜尺寸。

資料來源：starbringna＠Threads、MUJI、cosme