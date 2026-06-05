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日牌降溫縮骨遮Threads爆紅！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 網民激讚：每個香港人都要入手！

生活百科
更新時間：15:50 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:50 2026-06-05 HKT

近日香港天氣極端酷熱，氣溫屢創新高。為預防中暑，市民出門除了多喝水，建議亦可以撐傘避免陽光直射。最近，有網民在社交平台發文，大力推介一款具備極強降溫功能的折疊傘，據官方資料及數據顯示，用家使用雨傘後體感溫度降低14°C，出汗量更可激減2成，其5大優點更獲網民大讚：「每個香港人都要入手返把，真係差好遠唔係講笑！」即看下文了解詳情！

Threads爆紅降溫縮骨遮！5大優點獲網民激讚：每人都要入手返把！

近日，有網民在Threads發文，大力推介日本知名雨具品牌Wpc.的「降溫縮骨遮」，更直言：「每個香港人都要入手返把WPC降溫縮骨遮，真係差好遠唔係講笑。」樓主表示自己使用的雨傘型號是「Wpc. IZA Ultra Light」。翻查官網資料，該型號是此產品系列中體積最小、重量最輕的款式，不論晴天或雨天均適用，同時具備以下5大優點：

1. 輕巧便攜

雨傘在設計上注重輕量化，重量僅有128克，收納後的寬度約為5厘米，比一部智能手機還要輕巧。無論是放進褲袋還是隨身手袋都十分方便，非常適合日常攜帶。

2. 降低體感溫度

雨傘具有100%的遮光和紫外線防護功能，能全面阻隔紫外線；並具有隔熱性能，能有效降低體感溫度。根據熱影像測試顯示，撐傘後的頭頂表面溫度與未撐傘時相比，最高可相差達14.7°C。

3. 減少排汗

由於傘下的熱能被大幅隔絕，使用者在烈日下的排汗量也相應減少。根據官方的科學實測結果顯示，使用該款雨傘能有效緩解體感炎熱度，令出汗量顯著激減23％。

4. 遮光防曬效果極佳

雨傘採用100%遮光和防紫外線布料，達到最高的紫外線防護系數UPF 50+等級，能阻隔超過98%的紫外線。而且全部色系的遮光率均達100%，內側採用黑色PU塗層，能吸收90%來自地面的陽光折射，保護皮膚免受有害光線傷害。

5. 高撥水性及耐水性

雨傘具有高撥水性及耐水性，傘面塗上特殊塗層，擁有5級防潑水能力，雨水會在表面形成水珠狀，輕撥便可抖落水滴，減輕雨天收傘時的困擾。此外，還具備高達10,000mmH2O耐水壓性能，能承受10米高的水柱沖刷而不滲水，在暴雨中也能安心使用。

網民：對佢心存感激

帖文引起網民熱議，不少已入手的網民紛紛表示認同：「是！勁好用，防uv嗰啲唔講，一遮即刻降幾度，夏天冇咗佢唔得」、「每次用完之後都會用隻手感受吓把遮有幾熱，然後對佢心存感激」、「冇錯！之前買咗把都係黑色底，遮光率100% 嘅，好用到個手柄位爛咗都未扔。」

不過，也有網民指出該雨傘的缺點，表示傘骨的結構單薄，未必適合大風環境下使用，「缺點：傘骨會晃，同埋呢款個鉤係喺遮套度，拆咗之後把遮冇繩掛喺手腕，俾我再揀會揀其他款」、「以前都好中意wpc，第一把用咗幾個月吹斷骨，第二把用咗兩星期再俾風吹斷骨。」

圖片及資料來源：Wpc.Threads

文：Y

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