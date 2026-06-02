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Threads爆紅減脂調味料！零卡零糖成烚蛋「絕配」 港人激讚：食唔返原味烚蛋

飲食
更新時間：15:37 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:37 2026-06-02 HKT

近年健身與健康飲食風氣盛行，惟每餐都是清淡飲食，的確讓人難以堅持。近日，社交平台Threads瘋傳1款減脂調味料，成分近零卡路里、零糖分，能夠讓味道提鮮，辣味更可增進食欲，有不少人用它來配水煮蛋後，直言是「世一」組合，更表示：「食唔返原味烚蛋！」即看下文了解詳情。

Threads爆紅減脂調味料！零卡零糖成烚蛋「絕配」

近年健身與健康飲食風氣盛行，不少人會以水煮蛋作為每日早餐，日前有網民在Threads發文，表示「食烚蛋一定係配辣鮮露，不接受反駁」，更稱它「健康過落辣椒油同沙律醬」。網民所指的是「辣鮮露」為家樂牌出品的麻辣鮮露，不少網民見狀紛紛嘗試，結果一食驚人，盛讚「食完兩隻仲想烚多兩隻食」、「食唔返原味烚蛋！」翻查資料，麻辣鮮露是在原味鮮露中加入辣椒醬及花椒粉，基本上接近零卡路里、零脂肪、零糖分，在提鮮之餘同時加添麻辣香味，適合減脂人士過口癮！

港人封世一：食唔返原味烚蛋

帖文引起網民熱議，不少網民封其與烚蛋為「世一」組合，「咬一啖蛋白，露個蛋黃出黎，之後倒喺蛋黃到，食佢食佢！」、「全熟蛋黃靠佢濕一濕，勁好jap」、「成件事昇華左！搞唔掂，食完兩隻仲想烚多兩隻食。」有網民開發各式各樣「食譜」，「加落魚肉燒賣都係返唔到轉頭」、「撈飯都好好食！」也有網民推介其他配搭烚蛋調味料，「七味粉派請舉手」、「發覺配雞火雞醬一樣出色」、「今朝加咗Tabasco」、「加豉油Wasabi都好味！」

資料來源：Threads

文：Y

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