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長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味

飲食
更新時間：19:34 2026-06-01 HKT
發佈時間：19:34 2026-06-01 HKT

近日有網民在社交平台發文，指位於長沙灣的一間人龍食店現「神秘食材」，並目擊早上7時有工人運送食材到店，更形容「幾大桶」。有心水清網民認出，該店曾獲名廚張錦祥拍片介紹，自此人龍有增無減，惟不少網民狼批出品「淡而無味」。詳情即看下文！

食客目擊「神秘食材」送入長沙灣人龍食店

近日有網民在社交平台發文，指位於長沙灣的一間人龍食店現「神秘食材」，並目擊早上7時有工人運送食材到店，更形容「幾大桶」。
近日有網民在社交平台發文，指位於長沙灣的一間人龍食店現「神秘食材」，並目擊早上7時有工人運送食材到店，更形容「幾大桶」。
近日有網民在社交平台發文，指位於長沙灣的一間人龍食店現「神秘食材」，並目擊早上7時有工人運送食材到店，更形容「幾大桶」。
近日有網民在社交平台發文，指位於長沙灣的一間人龍食店現「神秘食材」，並目擊早上7時有工人運送食材到店，更形容「幾大桶」。


有網民日前於社交平台發文，指長沙灣一間餐廳近日不時出現長長人龍，指該店「人龍熱潮未過反而仲長咗」，同時又上載幾張照片，指於早上7時看到有工人將數個藍色高身膠桶運推店內，樓主形容「幾大桶」。

不少心水清網民認出，該店為長沙灣區內的人氣食店，以豬雜作主打，而樓主所指的膠桶，估計為存放新鮮豬雜之用，並於早上開店前將食材放入店內。

名廚張錦祥讚「長沙灣天花板豬雜專門店」 網民大唱反調

樓主表示，該豬雜專門店「人龍熱潮未過反而仲長咗」，有網民指出，原來為該店近期曾獲名廚張錦祥推介，在其youtube頻道中作介紹，張錦祥更形容該店為「長沙灣天花板豬雜專門店」。不過，不少網民對該店似乎不太欣賞，「應該講果間淡而無味既（嘅）XX豬雜」、「有口感冇味道」、「胡椒味湯底冇味」、「淡過清水」。不過，有食客為小店講說話，「知唔知洗豬什洗幾耐，俾（比）牛雜更加麻煩？」

文：TF

資料及圖片來源：長沙灣美食及消費關注組@Facebook、星島圖片庫、
Ricky講煮講食@Youtube

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