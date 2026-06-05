實惠九龍灣店悄然結業！40年老品牌分店銳減逾半 原址將由「24/7 Fitness」接手
更新時間：17:37 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:37 2026-06-05 HKT
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近年本港零售市道疲弱，不少歷史悠久的本土品牌紛紛縮減門市規模。陪伴港人40載的「實惠」，於九龍灣淘大商場的分店近日亦悄然結業，令一眾街坊深感惋惜。
實惠九龍灣店結業 原址獲「24/7 FITNESS」接手
實惠位於淘大商場2期2樓的分店，近日被發現已悄然結業。在商場官網目錄，該店資料已轉為「已搬遷」。而隨著實惠的結業，該舖位的動向亦迅速塵埃落定。該舖位由連鎖健身中心「24/7 Fitness」承租，預計於今年10月正式投入服務。據「24/7 Fitness」官方預告，該店作為淘大商場旁利基大廈原址的延伸，兩店將同步進行翻新與升級。屆時新店將以雙區域的全新配置亮相，總面積預估超過 30,000 呎，為區內居民提供更大、更完善的運動空間。
開業40年品牌僅剩14分店 全盛時期高達35間
「實惠」自1986年創立，是主打平價家具與生活用品的家居連鎖店。在2010年的全盛時期，「實惠」曾年開7間新店，分店總數高達35間，版圖遍佈港九新界。然而，隨著零售環境轉變、租金壓力，以及近年北上消費潮與經濟低迷等因素的多重夾擊，門市數量正經歷顯著收縮。
近兩年「實惠」頻頻傳出的結業消息。在2024年8月，其經營多年的堅尼地城和北角分店相繼結業。同年，官方專頁更在深夜突發貼文表示「多謝各位多年支持」，且太子道西等多間分店的大門鐵閘亦貼上「最後今天 多謝街坊支持」的告示，令不少市民一度誤以為是全線結業。雖然事後證實僅為宣傳招數，但仍引來大批市民及網民不滿，留言質問道：「講清楚唔該」、「玩嘢？小心玩出火喎⋯⋯」，甚至直言：「玩咁大，因住假都變真執笠」。
據官網顯示，其門市規模至今已較巔峰時期銳減超過五成，目前全港僅餘14間分店，港島只剩銅鑼灣1間分店，九龍區分店則有4間，而新界區分店則有9間。
早年報道：實惠結業？深夜突出帖稱「多謝各位多年支持」 有分店貼「最後今天」告示
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