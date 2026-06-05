Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

實惠九龍灣店悄然結業！40年老品牌分店銳減逾半 原址將由「24/7 Fitness」接手

生活百科
更新時間：17:37 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:37 2026-06-05 HKT

近年本港零售市道疲弱，不少歷史悠久的本土品牌紛紛縮減門市規模。陪伴港人40載的「實惠」，於九龍灣淘大商場的分店近日亦悄然結業，令一眾街坊深感惋惜。

實惠九龍灣店結業 原址獲「24/7 FITNESS」接手

實惠位於淘大商場2期2樓的分店，近日被發現已結業。（網上圖片）
實惠位於淘大商場2期2樓的分店，近日被發現已結業。（網上圖片）
在商場官網目錄，該店資料已轉為「已搬遷」。（網上圖片）
在商場官網目錄，該店資料已轉為「已搬遷」。（網上圖片）
該舖位迅速由連鎖健身中心「24/7 Fitness」承租。（網上圖片）
該舖位迅速由連鎖健身中心「24/7 Fitness」承租。（網上圖片）

實惠位於淘大商場2期2樓的分店，近日被發現已悄然結業。在商場官網目錄，該店資料已轉為「已搬遷」。而隨著實惠的結業，該舖位的動向亦迅速塵埃落定。該舖位由連鎖健身中心「24/7 Fitness」承租，預計於今年10月正式投入服務。據「24/7 Fitness」官方預告，該店作為淘大商場旁利基大廈原址的延伸，兩店將同步進行翻新與升級。屆時新店將以雙區域的全新配置亮相，總面積預估超過 30,000 呎，為區內居民提供更大、更完善的運動空間。

開業40年品牌僅剩14分店 全盛時期高達35間

2024年，實惠曾鬧出「全線結業」疑雲。（網上圖片）
2024年，實惠曾鬧出「全線結業」疑雲。（網上圖片）

「實惠」自1986年創立，是主打平價家具與生活用品的家居連鎖店。在2010年的全盛時期，「實惠」曾年開7間新店，分店總數高達35間，版圖遍佈港九新界。然而，隨著零售環境轉變、租金壓力，以及近年北上消費潮與經濟低迷等因素的多重夾擊，門市數量正經歷顯著收縮。

近兩年「實惠」頻頻傳出的結業消息。在2024年8月，其經營多年的堅尼地城和北角分店相繼結業。同年，官方專頁更在深夜突發貼文表示「多謝各位多年支持」，且太子道西等多間分店的大門鐵閘亦貼上「最後今天 多謝街坊支持」的告示，令不少市民一度誤以為是全線結業。雖然事後證實僅為宣傳招數，但仍引來大批市民及網民不滿，留言質問道：「講清楚唔該」、「玩嘢？小心玩出火喎⋯⋯」，甚至直言：「玩咁大，因住假都變真執笠」。

據官網顯示，其門市規模至今已較巔峰時期銳減超過五成，目前全港僅餘14間分店，港島只剩銅鑼灣1間分店，九龍區分店則有4間，而新界區分店則有9間。

 

早年報道：實惠結業？深夜突出帖稱「多謝各位多年支持」 有分店貼「最後今天」告示

最Hit
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
01:29
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
影視圈
6小時前
01:59
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
3小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
10小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
03:21
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
10小時前
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
教育新聞
10小時前
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
影視圈
8小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 15:48 HKT
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
2026-06-04 18:30 HKT
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
2026-06-04 17:57 HKT