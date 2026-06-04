惠康超市激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折

惠康超級市場推出超級限時福利！於推廣日期，顧客只需購買價值$187.6的指定牙膏4支，即可「免費」抱走精美深炒鍋、優質衛生紙及殺菌洗衣珠等總值高達$390的超豪華贈品！贈品價值大幅超越商品售價本身，性價比高到爆燈，絕對是今年不容錯過的激慳首選！

惠康超市必搶優惠 買高露潔牙膏免費送廚具/紙巾/洗衣珠

顧客凡於惠康門市購買4支高露潔全效專業牙膏110克（優惠價$187.6/4支），即可免費獲贈總值高達$390的精選實用好物。

由6月5日至11日，顧客凡於惠康門市購買4支高露潔全效專業牙膏110克（優惠價$187.6/4支），即可免費獲贈總值高達$390的精選實用好物！該款牙膏具備專業級口腔護理功效，能全方位預防牙齒問題，深受大眾歡迎。豐富贈品極具分量，包括價值$299的28厘米深炒鍋連蓋，適合烹煮各款家庭美味佳餚；另附價值$41的唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝一條，以及價值$50的DoDoME強效殺菌洗衣珠一包。如此吸引的超值組合，絕對是精明消費者的不二之選。

惠康超市限時大折日 全場低至88折

除了牙膏限時優惠外，惠康更於6月6日限定推出驚喜「Goal慶大『折』日」。當天親臨惠康門市購物滿HK$168即享全場88折，紅/白餐酒買6支再享額外85折！若搭配「八達通購物賞」，使用八達通付款滿$350更可即減$30，實現多重折上折。現場更有多款一日限定超抵價商品，如紐西蘭大裝艾菲蘋果（88折實價$24.6/4個）、MEADOWS挪威三文魚扒（88折實價$61.6/2包）、金鳳泰國頂級茉莉香米10公斤（88折實價$142.6/包） 等，全方位滿足全家人的日常膳食需要。

惠康超級市場限時優惠詳情