港人等小巴習慣捱轟？另類排隊霸位法「有車就衝出嚟」 網民斥：就快唔使放個小巴站牌

夏日炎炎，在街頭等車絕對是一大煎熬。近日，有港人在社交平台大吐苦水，狠批部分等候小巴的乘客為了避太陽而拒絕在小巴站位置排隊，而是選擇躲在「瓦遮頭」下乘涼，待小巴駛至才突然衝出，更以「打咗電話留位」作為不排隊的藉口，怒轟：「咁以後個個都喺屋企打定電話留位得啦，唔使放個小巴站牌喺度排隊啦。」

港人等小巴習慣捱轟？另類排隊霸位法「有車就衝出嚟」

港人等小巴習慣捱轟？怕曬匿瓦遮頭拒排隊 網民斥：有車就衝出嚟（資料圖片）

有網民在社交平台發文，不滿部分港人等候小巴的劣習，直言「其實有時真係想知啲人知唔X知咩叫排隊」。事主指出，部分小巴站牌設立在戶外位置，但偏偏有乘客為了躲避猛烈的陽光，選擇不跟大隊排隊，而是「企喺入面（匿瓦遮）遮太陽」。

最令事主感到氣憤的是，當小巴一駛到站頭，這些躲在匿瓦遮下的人就會「衝出嚟」，並理直氣壯拋出一句「打咗電話留位」，對這種形同「打尖」的行為大感不滿，反問：「以後打咗電話留位就唔使排隊啦係咪？咁以後個個都喺屋企打定電話留位得啦，唔使放個小巴站牌喺度排隊啦！」

網民怒轟濫用電話留位機制：曬就自己擔遮！

除了狠批這類乘客的行為，樓主又解釋小巴提供「電話留位機制」的真正原意，「for前面啲站太多人上，怕後站啲人上唔到先有留位呢樣嘢」，是為了方便中途站的乘客，確保他們不會因為客滿而久候。

然而，事主強調即使打了電話留位，「但唔代表唔使企喺個站度排隊㗎」，更直斥：「曬就自己擔遮排隊，而唔係企喺瓦遮頭入面，跟住話打咗電話就唔使排隊㗎啦！」對此有網民表示這些情況屢見不鮮，「依家啲人哂下太陽都死」。

來源：Threads

文：LW