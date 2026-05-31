Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

搭高鐵遭香港旅行團噪音折磨 亂坐位置不扔垃圾 乘客怒斥：香港人在內地是真的吵

生活百科
更新時間：12:15 2026-05-31 HKT
發佈時間：12:15 2026-05-31 HKT

近年，高鐵成為不少港人北上旅遊及通勤的主要交通工具，然而若遇上不遵守乘車禮儀的乘客，甚至有噪音問題，確實令人難以忍受。近日，有自稱香港乘客在小紅書發文，稱早前乘搭高鐵時，車廂內同時有十數位跟團旅遊的港人，批評他們不按照車票指定的座席，除了坐到事主的位置上，更遺留下垃圾，隨後又在車廂內大聲喧嘩，讓樓主直言即使戴上耳機仍被吵得「忍不了」，最後不得不當場喝止，大嘆「在內地的香港人是真的吵」，帖文隨即引發網民熱烈討論。

港乘客搭高鐵遭香港旅行團噪音折磨：「吵了一個半小時」  

該名乘客在小紅書發文，分享早前乘搭高鐵時長達1.5小時車程的痛苦經歷。事主表示，當時車廂內有十數個年約40至50歲的香港人，「十幾個四五十的香港人嗶哩吧啦」，起初擅自坐在事主的位置上，直至事主前來時方讓座，但卻把垃圾遺留在座位放置飲品的支架上，包括「牙線，吃完的鴨貨盒子」，最終只能由事主無奈代為清理。

在旅程中，事主形容這群港人由一上車就開始吵鬧，不僅跨越不同車廂走來走去，更不斷大聲討論回港路線，「導遊來問是不是自己解散，然後又說要回皇崗又說去福田口岸」。最令事主崩潰的是，高鐵預計在晚上8時35分到站，但這群人早在晚上8時16分就開始整理行李，「拿行李，走來走去的，好像下一秒車門就要關了一樣」。隨後更有7至8個人在車廂內大聲喧嘩，讓事主直言：「我帶著藍牙耳機都聽得到，真的忍不了」，甚至直接向他們大喊「可不可以細聲d？」一行人才終於降低聲量，「但後面還是有聊天，但沒有那麼大聲了」，苦嘆自己忍受一個半小時的噪音折磨。

事主幫扔垃圾後悔「太仁慈」 網民：幹得漂亮

事主在帖文中補充，起初看到對方在自己的位置遺留垃圾時，心想「算了，是自己人，幫他丟一下吧」，安慰自己對方可能是因為讓座太急才一時忘記。然而，經歷整趟旅程後，事主越想越後悔：「早知道把他喊回來自己丟了！」

帖文引來大批網民共鳴與熱議，不少網民力撐事主的做法，「是這樣的，很多中老年人特別吵。幹得漂亮」、「我昨晚回深圳那趟高鐵都係咁。我進入的係靜音車廂，突然來了班中年香港人，帶著細佬哥，原本安靜的車廂瞬間吵吵鬧鬧。我真服了」；有內地網民及其他旅客看後感嘆，這或反映部分「香港人的真面目」，甚至有人無奈表示：「我相信，所以無興趣去受罪」。

來源：小紅書

同場加映：港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
影視圈
14小時前
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
投資理財
7小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
14小時前
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇聞趣事
6小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
中環情侶爭執驚動警員到查 揭酒後駕駛
00:41
中環情侶爭執驚動警員到查 揭酒後駕駛
突發
2小時前
陳司翰驚爆秘婚 疫情期間一切從簡榮升人夫 公園行禮戲言「慳返筆」 現轉行錄有聲書
陳司翰驚爆秘婚 疫情期間一切從簡榮升人夫 公園行禮戲言「慳返筆」 現轉行錄有聲書
影視圈
4小時前
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
社會
17小時前
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
2026-05-30 09:00 HKT