搭高鐵遭香港旅行團噪音折磨 亂坐位置不扔垃圾 乘客怒斥：香港人在內地是真的吵

近年，高鐵成為不少港人北上旅遊及通勤的主要交通工具，然而若遇上不遵守乘車禮儀的乘客，甚至有噪音問題，確實令人難以忍受。近日，有自稱香港乘客在小紅書發文，稱早前乘搭高鐵時，車廂內同時有十數位跟團旅遊的港人，批評他們不按照車票指定的座席，除了坐到事主的位置上，更遺留下垃圾，隨後又在車廂內大聲喧嘩，讓樓主直言即使戴上耳機仍被吵得「忍不了」，最後不得不當場喝止，大嘆「在內地的香港人是真的吵」，帖文隨即引發網民熱烈討論。

港乘客搭高鐵遭香港旅行團噪音折磨：「吵了一個半小時」

該名乘客在小紅書發文，分享早前乘搭高鐵時長達1.5小時車程的痛苦經歷。事主表示，當時車廂內有十數個年約40至50歲的香港人，「十幾個四五十的香港人嗶哩吧啦」，起初擅自坐在事主的位置上，直至事主前來時方讓座，但卻把垃圾遺留在座位放置飲品的支架上，包括「牙線，吃完的鴨貨盒子」，最終只能由事主無奈代為清理。

在旅程中，事主形容這群港人由一上車就開始吵鬧，不僅跨越不同車廂走來走去，更不斷大聲討論回港路線，「導遊來問是不是自己解散，然後又說要回皇崗又說去福田口岸」。最令事主崩潰的是，高鐵預計在晚上8時35分到站，但這群人早在晚上8時16分就開始整理行李，「拿行李，走來走去的，好像下一秒車門就要關了一樣」。隨後更有7至8個人在車廂內大聲喧嘩，讓事主直言：「我帶著藍牙耳機都聽得到，真的忍不了」，甚至直接向他們大喊「可不可以細聲d？」一行人才終於降低聲量，「但後面還是有聊天，但沒有那麼大聲了」，苦嘆自己忍受一個半小時的噪音折磨。

事主幫扔垃圾後悔「太仁慈」 網民：幹得漂亮

事主在帖文中補充，起初看到對方在自己的位置遺留垃圾時，心想「算了，是自己人，幫他丟一下吧」，安慰自己對方可能是因為讓座太急才一時忘記。然而，經歷整趟旅程後，事主越想越後悔：「早知道把他喊回來自己丟了！」

帖文引來大批網民共鳴與熱議，不少網民力撐事主的做法，「是這樣的，很多中老年人特別吵。幹得漂亮」、「我昨晚回深圳那趟高鐵都係咁。我進入的係靜音車廂，突然來了班中年香港人，帶著細佬哥，原本安靜的車廂瞬間吵吵鬧鬧。我真服了」；有內地網民及其他旅客看後感嘆，這或反映部分「香港人的真面目」，甚至有人無奈表示：「我相信，所以無興趣去受罪」。

來源：小紅書