公屋戶大呻地板長期潮濕 狂用抽濕機+開冷氣都無用 網民猜測1原因導致：同保安溝通下先

香港春夏季天氣潮濕，室內地板或牆壁容易因而滲水。不過，近日有公屋戶在社交平台上發文大呻，指家中地板長期潮濕，即使使用抽濕機或開冷氣也無助解決問題，無奈之下只能發文求助網友，「有冇師傅可以解救吓我呢個問題？」。帖子引起網民熱議，有網民猜測是1原因導致，建議他「同保安溝通下先」，即看下文了解詳情。

公屋戶大呻地板長期潮濕 狂用抽濕機+開冷氣都無用

近日，有公屋戶在Facebook群組「香港公營房屋討論區」上發文，大呻家中地板長期潮濕，即使使用抽濕機或開冷氣也無法解決問題，「用完抽濕機一陣又再濕過，以為開冷氣可以解決問題啦，結果關咗冷氣又係一樣濕，真係好辛苦有無人知點解？」事主描述，該「潮濕」並非天氣潮濕所致，反而「係水嚟㗎」。

事主補充，自己入住該公屋單位已經超過10年，當時並沒有進行任何大裝修；且原本「滲水」情況原本只出現在靠近廁所的房間，但近日情況已經蔓延至客廳以及另外一間房間，讓他崩潰高呼：「Help！！可以點做？搵房屋署？點解會咁嘅？」，無奈之下只能發文求助網友，「有冇師傅可以解救吓我呢個問題？」

網民猜測1原因導致：同保安溝通下先

帖文引起網民熱議，不少網民猜測是由於樓下住戶冷氣向上吹所致，「我朋友剛拎公屋未夠三個月，上星期開始發現新鋪嘅木地板有水珠，有啲地方一灘灘水，原來佢下面嗰層係老人院，24小時開冷氣，而家頭都大埋」、「有可能樓下冷氣向上吹」、「懷疑係樓下對天花吹冷氣。」也有網民建議解決方法，「樓下未必知道冷氣風口向上會影響你，同保安講咗先，話你屋企有老人家，好易跣親，叫佢同樓下講，將風口較返低，唔好吹天花板，我覺得大多數都解決到。」、「可以同保安員講代為溝通。」

其實冷凝水問題十分常見，當上下層住戶與使用冷氣機一戶的室內氣溫差別較大，加上潮濕的天氣環境，相對濕度較高的外圍因素，在多項條件相繼出現下，就會導致室溫及濕度較高的住戶容易出現倒汗水情況。

圖片及資料來源：Facebook@香港公營房屋討論區

文：Y