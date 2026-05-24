政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法

隨着香港人口逐漸老化，愈來愈多長者因白內障問題前往公立醫院求診，令手術的輪候時間不斷延長。為應付持續增加的醫療需求，政府撥款推出了首個名為「耀眼行動」的公私營協作先導計劃。這項計劃透過資助的方式，讓符合資格的長者或病人能夠選擇到私家眼科醫生接受手術，從而減輕公院的壓力，並讓病人更快獲得治療。

醫管局「耀眼行動」助白內障長者！政府資助$8000做手術

為應付持續增加的醫療需求，政府撥款推出了首個名為「耀眼行動」的公私營協作先導計劃。

政府於2007年撥款推行首個公私營協作先導計劃，名為「耀眼行動」白內障手術計劃，其主要目是為正在公立醫院輪候的白內障病人提供多一個選擇。計劃於2008年2月推出後成功達標，並獲得正面回應，當局其後再獲撥款以延續有關計劃，持續造福眼疾患者。

「耀眼行動」如何幫助白內障病人？

醫管局的「耀眼行動」是一個政府撥款資助的公私營協作計劃，目的是以公私營合作模式提供醫療服務，以增加白內障手術的次數，從而縮短醫管局病人的輪候時間。

根據醫管局的安排，當局會主動從白內障手術輪候名單中，挑選輪候時間最長，並屬適合接受局部麻醉手術的一般輪候個案的病人，分批發信邀請他們參與，病人毋須自行申請。收到邀請後，病人只需在「電子健康系統（醫健通）」進行登記，便可在指定名單中自由挑選註冊私家眼科醫生進行手術，以縮短輪候時間。

白內障病人於私家醫生下獲得甚麼治療？

白內障病人挑選私家醫生後，醫生將會提供一個治療方案。如病人因為獨居或行動不便需要幫忙，計劃亦設有義工陪診服務，安排義工陪同病人往返診所，確保他們能安心完成治療。而整個療程包括︰

一次手術前評估

白內障手術（包含植入單焦距人工晶體）

兩次手術後檢查

參與「耀眼行動」的手術收費

參與計劃的病人需與所選的私家醫生商討治療費用，醫管局會提供定額資助$8,000，而病人需另外自行支付的不多於$8,000的費用，換言之，即私家醫生不得收取多於$16,000。在手術完成後，醫管局會直接支付$8,000的資助額予私家醫生。

為了照顧基層市民的需要，「合資格獲豁免病人」只要選擇「豁免收費私家眼科醫生名單」上的醫生，便完全不需要支付任何自付額，可免費接受手術。

如何合資格獲邀參與「醫管局耀眼行動」？

要獲醫院管理局邀請參加「耀眼行動」，病人必須符合以下幾項條件：

已輪候一段日子： 已經在醫管局的白內障手術名單上排期了一定時間。為確保公平，等候最久的病人將會獲得優先邀請。

已經在醫管局的白內障手術名單上排期了一定時間。為確保公平，等候最久的病人將會獲得優先邀請。 適合局部麻醉： 經評估後，身體狀況適合以局部麻醉的方式進行手術。

經評估後，身體狀況適合以局部麻醉的方式進行手術。 屬於一般個案：病情須被歸類為「一般輪候個案」。若長者的病情屬於緊急或前期階段，由於需要優先跟進，醫管局會直接為這類病人盡快安排公立醫院手術，大家無需勞心自行預約私家醫生接受治療。

白內障手術資助登記步驟：教你預約私家醫生

收到醫院管理局「耀眼行動」的邀請信後，如果你有意參與計劃，轉往私家診所進行白內障手術，可以跟從以下幾個簡單的步驟來辦理手續：

登記醫健通及預約評估

首先，你必須登記加入電子健康系統（醫健通），其後可從指定名單中挑選合適的私家眼科醫生，並自行致電該診所，預約進行手術前的初步評估。 提供號碼以確認資助

就診時，請記得把邀請信上的「登記號碼」交給您的醫生。醫生會透過醫健通系統為您辦理確認資助的手續。長者們注意，資助安排一經系統確認，便不能夠再作更改。 務必留意兩個重要限期

你的邀請信標貼上印有一個「資助到期日」，你必須在這個日子之前完成手術前的評估。此外，正式的白內障手術亦必須在完成評估當日起計的3個月內進行，以免失去資助資格。 手術後的付款安排

順利完成白內障手術後，你只需向私家醫生繳付不多於$8,000元的自付費用（合資格獲豁免之基層病人除外）。至於另外$8,000元的政府定額資助，診所方面會直接向醫管局申領，你無需費心處理額外的報銷手續。

耀眼行動2026

資料來源︰醫院管理局