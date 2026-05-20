過大禮提6萬禮金遭男方1句拒絕 港女心淡狠斬11年情 網民力撐及時止蝕：恭喜你！

結婚往往是情侶關係的一大考驗，籌備期間需要雙方溝通以達成共識，如雙方價值觀及態度出現極大差異，隨時成為分手導火線。近日，有網民在社交平台發文分享，日前決定與拍拖11年的男朋友分手，全因在籌備婚禮期間，事主提出父母希望收取約6萬元禮金，豈料竟遭男方一口拒絕，更兩度揚言「唔（想）同你結婚」。女方對此感心淡，最終決定痛斬11年情並取消婚約。事件引起大批網民關注，並一面倒力撐事主的決定：「恭喜你結婚前睇清楚對方」！

過大禮提6萬禮金竟遭男方拒絕 港女心淡痛斬11年情

過大禮提6萬禮金遭男方1句話拒絕 港女心淡狠斬11年情 網民力撐及時止蝕：恭喜你！（劇照，非當事人）

該名女網民在社交平台發文，抒發自己決定取消婚約的心路歷程。她表示與前男友「一齊咗11年，備婚接近1年」，無奈最後還是決定分開。事緣雙方在商討「過大禮」的細節時，女方父母希望在傳統中式禮儀上收取約6萬元禮金，作為添置嫁妝之用，沒想到男方聽罷竟一口拒絕，更表示：「如果一開始知道搞咁多野（嘢），我就唔想同你結婚，你說服唔到你父母，我就唔同你結婚！」

面對男友的強硬態度，事主不僅積極與父母溝通，甚至主動提出「唔介意同男方分擔一半禮金」，純粹希望完成儀式令長輩安心。當她建議男方與家人商量再作決定時，男方竟反駁：「唔係我屋企人話事，係我話事，我結婚關佢哋咩事！」甚至埋怨事主將過程變得複雜：「一早話左（咗）簡單搞，依家搞到咁大！」

事主慨嘆，自己原本滿心期待步入婚姻殿堂，豈料婚前兩度收到對方的「唔結婚」宣言，令她徹底死心，決定為這段長跑多年的感情畫上句號。

網民一面倒力撐及時止蝕：恭喜你！

帖文公開後，網民紛紛留言安慰事主，並幾乎一面倒恭喜她能夠「及時止蝕」。有人指出，此事的核心無關金錢，而是男方不尊重女方及其家人：「唔係禮金既（嘅）問題，問題係佢既（嘅）態度！恭喜你結婚前睇清楚對方」、「真心嫁左（咗）呢啲人成世無幸福，不如單身」。有網民分析，稱二人由大學開始拍拖11年，推算男方約30歲左右，但卻「拎6萬禮金出嚟都搞唔掂」，加上其惡劣的言辭，反映他「即係只係想用lowest cost（最低開支）去維持關係」。

此外，有網民感嘆「結婚真係一個試煉場」，認為雖然放棄11年的感情很可惜，但婚前發現不合適總比婚後後悔好。有過來人分享家人結婚的經歷作對比，表示當年女家要求「88,888嘅禮金，男方一口應承」，到真正過大禮時，女家其實只象徵式收取8,888元，將餘下的8萬元全數退回給男家，強調「因為我係嫁妹，唔係賣」，指出禮金往往只是一份尊重和考驗，最重要是看到對方願意承擔的心意。

來源：Threads

文：LW