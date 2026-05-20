Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

過大禮提6萬禮金遭男方1句拒絕 港女心淡狠斬11年情 網民力撐及時止蝕：恭喜你！

生活百科
更新時間：16:45 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-20 HKT

結婚往往是情侶關係的一大考驗，籌備期間需要雙方溝通以達成共識，如雙方價值觀及態度出現極大差異，隨時成為分手導火線。近日，有網民在社交平台發文分享，日前決定與拍拖11年的男朋友分手，全因在籌備婚禮期間，事主提出父母希望收取約6萬元禮金，豈料竟遭男方一口拒絕，更兩度揚言「唔（想）同你結婚」。女方對此感心淡，最終決定痛斬11年情並取消婚約。事件引起大批網民關注，並一面倒力撐事主的決定：「恭喜你結婚前睇清楚對方」！

過大禮提6萬禮金竟遭男方拒絕 港女心淡痛斬11年情

過大禮提6萬禮金遭男方1句話拒絕 港女心淡狠斬11年情 網民力撐及時止蝕：恭喜你！（劇照，非當事人）
過大禮提6萬禮金遭男方1句話拒絕 港女心淡狠斬11年情 網民力撐及時止蝕：恭喜你！（劇照，非當事人）

該名女網民在社交平台發文，抒發自己決定取消婚約的心路歷程。她表示與前男友「一齊咗11年，備婚接近1年」，無奈最後還是決定分開。事緣雙方在商討「過大禮」的細節時，女方父母希望在傳統中式禮儀上收取約6萬元禮金，作為添置嫁妝之用，沒想到男方聽罷竟一口拒絕，更表示：「如果一開始知道搞咁多野（嘢），我就唔想同你結婚，你說服唔到你父母，我就唔同你結婚！」

面對男友的強硬態度，事主不僅積極與父母溝通，甚至主動提出「唔介意同男方分擔一半禮金」，純粹希望完成儀式令長輩安心。當她建議男方與家人商量再作決定時，男方竟反駁：「唔係我屋企人話事，係我話事，我結婚關佢哋咩事！」甚至埋怨事主將過程變得複雜：「一早話左（咗）簡單搞，依家搞到咁大！」

事主慨嘆，自己原本滿心期待步入婚姻殿堂，豈料婚前兩度收到對方的「唔結婚」宣言，令她徹底死心，決定為這段長跑多年的感情畫上句號。

網民一面倒力撐及時止蝕：恭喜你！

帖文公開後，網民紛紛留言安慰事主，並幾乎一面倒恭喜她能夠「及時止蝕」。有人指出，此事的核心無關金錢，而是男方不尊重女方及其家人：「唔係禮金既（嘅）問題，問題係佢既（嘅）態度！恭喜你結婚前睇清楚對方」、「真心嫁左（咗）呢啲人成世無幸福，不如單身」。有網民分析，稱二人由大學開始拍拖11年，推算男方約30歲左右，但卻「拎6萬禮金出嚟都搞唔掂」，加上其惡劣的言辭，反映他「即係只係想用lowest cost（最低開支）去維持關係」。

此外，有網民感嘆「結婚真係一個試煉場」，認為雖然放棄11年的感情很可惜，但婚前發現不合適總比婚後後悔好。有過來人分享家人結婚的經歷作對比，表示當年女家要求「88,888嘅禮金，男方一口應承」，到真正過大禮時，女家其實只象徵式收取8,888元，將餘下的8萬元全數退回給男家，強調「因為我係嫁妹，唔係賣」，指出禮金往往只是一份尊重和考驗，最重要是看到對方願意承擔的心意。

來源：Threads

文：LW

同場加映：年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」

最Hit
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
21小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
21小時前
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
4小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
23小時前
何伯何太互毆案，何伯認以摺刀襲何太。資料圖片
01:59
何伯認以摺刀刺何太 稱何太要離婚改嫁走佬 「激氣就攞刀插佢」
社會
6小時前
陳美齡與胞姐陳曦齡同框凍齡力驚人 揭名醫二姐顯赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遺憾
陳美齡與胞姐陳曦齡同框凍齡力驚人 揭名醫二姐顯赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遺憾
影視圈
7小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
6小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
2026-05-19 13:00 HKT
張東周宣佈退出娛樂圈 曾演韓劇《學校2017》 遭黑客勒索欠40億韓元巨債 連累家人賣樓
張東周宣佈退出娛樂圈 曾演韓劇《學校2017》 遭黑客勒索欠40億韓元巨債 連累家人賣樓
影視圈
18小時前