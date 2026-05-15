年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」

節約用水用電是許多家庭的傳統美德，但隨着時代變遷，新一代對生活開銷或有不同看法。近日，有網民在社交平台分享，指自己婚後搬出自住，才驚訝地發現水電費遠比想像中便宜，更懷疑以往母親「報大數」是善意的謊言。這一帖文迅速引起網民關注及熱烈討論。

婚後驚人發現！ 驚訝水電費便宜 長開冷氣仍覺「抵用」

有網民在社交平台Threads上分享個人經歷，表示收到水費單後，發現金額僅二百多元，與其過往在家中居住時，母親聲稱「個個月比千幾蚊」的情況大相逕庭，不禁感嘆「結咗婚搬出黎住先知水費咁平」。

帖文的開端，事主憶述舊日在家中居住時，常被母親催促「沖涼沖快啲」，理由是水費高昂。然而，她搬離家庭後，親身處理賬單才發現費用其實相當低廉，更直言母親當年的說法「原來係X噏嘅」。

除了水費，她亦指電費同樣「抵用」，現在即使去旅行也會長開冷氣，以保持室內空氣流通。回想以往在家中為省電要「捱熱，開大個窗飛哂啲昆蟲入屋」，她形容當時的自己「好陰功」。

網民反應兩極 拆解水電費差異成因

該帖文引發大量網民留言，不少人對事主家庭過往高昂的水費表示不解。有網民指出：「我一家三口，咁多年嚟每期都要交過千蚊㗎喎」，並詢問事主家庭的用水習慣。事主回應指，以往為「4人家庭」，她自己沖涼時間約「20-25分鐘」，而父母則「10分鐘都唔洗」。

亦有網民分析，香港水費及排污費均採用累進制，因事主老家居住人數較多，用水量亦較多，因收費增幅較現在二人居住大，故「過千蚊水錢其實都好易有」；亦有人直指事主現在二人要交二百多元水費已算用得浪費「老實講你既用水習慣係似浪費水架，只不過正常出來做野二百幾講緊跌都跌左，但如果真的一家四口咁疊上去，媽媽又點會唔肉赤」。此外，事主坦言現時生活習慣是「唔煮飯，無寵物」，這也被認為是其水電費較低的主因之一。

對於事主去旅行也長開冷氣的做法，有人關心「唔怕危險咩？」。事主解釋，此舉是因家中有「幾個盆栽」，加上居住樓層低，不欲開窗引致昆蟲入屋，但關窗又會「好焗有陣味」。

也有網民留言，指出這是因為兩代人金錢觀的差異所致「呢代人對錢銀觀念係唔同上一代。」 這句話，或許正是整個故事最真實的核心。

資料來源: ( ･᷄֊･᷅ )@Threads

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