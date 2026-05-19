港人列深圳按摩「黑店」8大特徵！長者免費/派優惠券拉客/職員無制服 網民勸：唔貪平就冇事

近年，不少香港市民都會趁假日北上按摩消遣。不過，在挑選按摩店時務必小心，以免誤入「黑店」中伏！近日，有網民在社交平台發文，稱早前在羅湖一個商場誤入按摩黑店的經過，事後更根據自身經歷列出按摩黑店的8大特徵，包括長者免費、派優惠券拉客、職員無制服等，呼籲網民切勿中伏，即看下文了解詳情！

港人深圳按摩誤入「黑店」 店員強硬推銷購買套票

近日，有網民在Threads發文，指日前經過羅湖一個商場時，發現有數間按摩店均掛出「體驗價：人民幣39元」的招牌，更聲稱會附送各類療程，於是決定和朋友「一試究竟」。事主表示，他們首先被安排浸腳，惟足足等了40分鐘，直到水都變涼了，技師才現身，「一男一女技師嚟到就好似查家宅咁問你好多嘢。」隨後，技師一邊按摩一邊推銷套票，「大約三分鐘後個男技師就講，呢個價錢只係畀你體驗下我嘅手法，唔會幫你做全套，你要做全套就要買套票。」期間，女技師亦接力施壓，揚言「你哋唔係想按39蚊就算？」、「我認得你哋㗎，唔好打算下次嚟用39呀！」

事主當時不甘示弱，當場反駁其銷售手法大有問題，且按摩手勢極不專業，「整個過程大約25分鐘，所謂嘅肩頸全部冇按到，膝頭又冇。」樓主補充，當時店內有許多長者光顧，擔心他們因此受騙，「我見到入面好多香港人都係上咗年紀，真係有機會畀佢哋凶到，真係要企硬唔好幫襯。」

按摩「黑店」8大特徵警告勿中伏 長者免費/派優惠券拉客/職員無制服

隨後，事主列出深圳按摩「黑店」8大特徵，提醒港人北上時務必認清：

以平價按摩作招徠：小心一般聲稱超低價、極平新客體驗價的按摩店。 職員態度惡劣：職員會「黑面」，或故意批評顧客「身體差」以威脅其購買療程。當顧客拒絕消費時，職員甚至會出言恐嚇，例如稱「我記住你了」、「下次別想在這裡出現」等。 門外派優惠券：門外有大量中年婦女派發優惠券「拉客」，吸引顧客到店後再進行推銷。 長者免費：以「長者免費」為噱頭吸引長者「入局」。 職員無制服：店內員工通常沒有統一、規範的制服。 故意製造痛楚：按摩時會故意大力按壓，令顧客感到痛楚，再藉機指其身體有毛病需進行治療。 搜集不必要個人資料：過程中不斷詢問與按摩完全無關的個人資料。 臨時加價：按摩中途會以各種名目要求臨時加錢。

網民勸：唔貪平就冇事

帖文引起網民熱議，有網民警告切勿「貪便宜」，「香港人北上就係去按摩比較多，貪平唔識嘅舖頭衝入去，中伏都係自己攞嚟衰」、「二十年前都唔止呢個價」、「一睇有知道中伏，10年前價錢平？」也有網民提醒應選擇連鎖經營的大型按摩店，「行前少少羅湖村果度就有新銀座，暹羅灣呢啲大場」、「轉去深圳熊泰洋桑拿啦，￥188一個半鐘，港幣付款一對一，免小費，生果飲品任飲任食，羅湖口岸專車接送。」

來源：Threads

文：Y