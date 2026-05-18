機械人VS人類 ！Figure AI發起人機分揀包裹比賽 網上直播10小時無間斷工作 最終贏家是……

近年AI急速發展，引發各界對於「人工智能是否會取代人類職位」的熱烈討論。昨日（17日），美國機械人公司Figure AI發起「人機分揀包裹比賽」直播挑戰，由人類與最新型號Figure 03人形機械人進行對決，在10小時內無間斷工作，比賽過程一度膠著，最終由這一方勝出，即看下文了解詳情！

Figure AI發起人機分揀包裹比賽 網上直播10小時無間斷工作

此前，美國機械人公司Figure AI 於5月13日正式公佈最新型號的人形機械人Figure 03，並在社交平台 X上進行直播，實測在無人監督下於倉庫持續分揀包裹8小時。整個過程均由該公司自家研發的Helix-02 AI模型驅動，機械人能夠全自主地檢測條碼、拾取包裹，並將條碼面朝下精準放置於傳送帶上，無需人工干預及遠端操作。

為了進一步驗證機械人在實際工業環境中的續航力，Figure AI於昨日（17日）推出長達10小時的「人機分揀包裹比賽」YouTube直播挑戰，由人類與Figure 03機械人進行對決，當中人類有2個30分鐘的用餐時間，以及2個10分鐘休息時間；而機器人則無間斷自主工作，最終以完成正確分揀的包裹總數為勝負標準。

機械人VS人類 最終贏家是……

直播畫面劃分為2部分，人類與機械人分別站在輸送帶旁，不斷拾取包裹，並將條碼面朝下放置在傳送帶上。在正常工作狀態下，人類處理的速度明顯高於機械人，在挑戰中一直保持領先。不過，由於人類需要用餐、休息以及處理生理需求，因此中間一度被機械人超越。

至於機械人的包裹分揀速度則略慢於人類，每件包裹處理時間大約需用時3秒，偶爾也會出現失誤，例如包裹掉到地上、或是未能將條碼翻轉至正確的方向。不過，由於機械人無需休息，因此在人類暫離崗位前往用午膳時，一度反超人類進度。而直播期間，機械人也會「自動輪班工作」，每當電量不足時會有另一台機械人接替工作，整個交接過程由AI自主完成，無需任何人工干預。最終，人類成功分揀12,924件包裹，而機械人則完成了12,732件包裹，差距僅僅只有192件。

網民留言：遲早會接近真人速度

直播影片引起網民熱議，有網民認為未來機械人在物流或運輸業將取代人力，「不敢說超越，但遲早會接近真人速度」、「人站著連工作三天就猝死了，有任何比的必要性嗎」、「如果不輪班，人類一定輸」、「人力比電力便宜，精度也是人類贏，但一致性這點機器人很吃香。」也有網民認為人力還是較機械人優勝，「人的一個大優勢是還在處理手上的那包時，眼睛已經可以瞄向下一包，機器人只有專注在眼前那包」、「機器人一個月的租金，IT專員，電費加保養費用不知道是不是比真人薪資貴」、「速度差一丟沒差，重點是費用和人工比較那個更有性價比。」

圖片及資料來源：YouTube@Figure、Threads

文：Y