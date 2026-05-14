機場快綫優惠｜快閃激減！香港站單程車票$10/全線單程65折（附優惠碼）

對於正計劃出遊的旅客而言，機場交通是旅程開支中不可或缺的一環。想以最划算的價格享受最快捷的服務，就絕不能錯過這次的快閃優惠！香港機場快綫將於5月15日早上11時正，推出香港機場快綫車票限量激減優惠，香港站單程票價低至震撼價$10，絕對是全城焦點，記得準時開搶！

機場快綫快閃優惠！5月15日齊搶 香港站$10單程票＋全綫65折

香港機場快綫（Airport Express）向來是連接香港國際機場與市區最快捷可靠的交通工具，全程僅需約24分鐘即可由香港站直達機場，讓旅客輕鬆掌握行程時間。而本次機場快綫優惠，需經旅遊優惠預訂平台Klook入手！快閃推廣分為２大重點，優惠力度非常吸引人。無論是由哪個站點出發，都能找到心儀的折扣，讓旅費慳得更多。

5月15日早上11時起，使用優惠碼「AEL0515」購買香港站單程車票，即可以破天荒價HK$10購得，數量有限，售完即止。

本次機場快綫優惠，需經旅遊優惠預訂平台Klook入手！

5月15日早上11時起，使用優惠碼「AEL0515」購買香港站單程車票，即可以破天荒價HK$10購得，數量有限，售完即止。

若錯過$10優惠，或需從其他站點出發，亦可使用優惠碼「AEL35AL」，享受全綫單程車票65折的優惠。

65折優惠後機場快綫票價整理：

出發站 原價 Klook 65折後 香港站 HK$102起 HK$66.3 九龍站 HK$89起 HK$57.85 青衣站 HK$62起 HK$40.3

機場快綫限時優惠詳情

預訂平台： Klook

優惠日期： 2026年5月15日 早上11:00 AM 開始

優惠詳情： 輸入優惠碼【AEL0515】，即可以HK$10購買機場快綫香港站單程車票（數量有限）。 輸入優惠碼【AEL35ALL】，可享機場快綫單程車票65折優惠。



延伸閱讀：長者內地搭火車有優惠！中國國家鐵路推限時特價票 港人憑回鄉證都有份 即睇購票方法