機場快綫優惠｜快閃激減！香港站單程車票$10/全線單程65折（附優惠碼）
更新時間：18:32 2026-05-14 HKT
發佈時間：18:32 2026-05-14 HKT
發佈時間：18:32 2026-05-14 HKT
對於正計劃出遊的旅客而言，機場交通是旅程開支中不可或缺的一環。想以最划算的價格享受最快捷的服務，就絕不能錯過這次的快閃優惠！香港機場快綫將於5月15日早上11時正，推出香港機場快綫車票限量激減優惠，香港站單程票價低至震撼價$10，絕對是全城焦點，記得準時開搶！
機場快綫快閃優惠！5月15日齊搶 香港站$10單程票＋全綫65折
香港機場快綫（Airport Express）向來是連接香港國際機場與市區最快捷可靠的交通工具，全程僅需約24分鐘即可由香港站直達機場，讓旅客輕鬆掌握行程時間。而本次機場快綫優惠，需經旅遊優惠預訂平台Klook入手！快閃推廣分為２大重點，優惠力度非常吸引人。無論是由哪個站點出發，都能找到心儀的折扣，讓旅費慳得更多。
第一重優惠：限量必搶！$10香港站單程票(>>預訂連結<<)
5月15日早上11時起，使用優惠碼「AEL0515」購買香港站單程車票，即可以破天荒價HK$10購得，數量有限，售完即止。
第二重優惠：全綫通用！單程車票65折 (>>預訂連結<<)
若錯過$10優惠，或需從其他站點出發，亦可使用優惠碼「AEL35AL」，享受全綫單程車票65折的優惠。
65折優惠後機場快綫票價整理：
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出發站
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原價
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Klook 65折後
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香港站
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HK$102起
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HK$66.3
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九龍站
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HK$89起
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HK$57.85
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青衣站
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HK$62起
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HK$40.3
機場快綫限時優惠詳情
- 預訂平台： Klook
- 優惠日期： 2026年5月15日 早上11:00 AM 開始
- 優惠詳情：
- 輸入優惠碼【AEL0515】，即可以HK$10購買機場快綫香港站單程車票（數量有限）。
- 輸入優惠碼【AEL35ALL】，可享機場快綫單程車票65折優惠。
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