內地女驚嘆港人返工無怨言：「都是高精力人群」 網民列4大原因：靠一口氣撐住

中港兩地雖僅一河之隔，但卻有著截然不同的生活習慣與工作模式。近日，有內地網民在小紅書發文，形容「香港人都是高精力人群」，驚嘆接觸的港人都對上班毫無怨言。帖文隨即引發大量網民共鳴與熱議，對此有網民列4大原因說明，慨嘆港人都是「靠一口氣撐住。」即看下文了解詳情。

內地女驚嘆港人返工無怨言？ 稱「香港人都是高精力人群」

近日，有內地網民在小紅書上發文，形容港人是「高精力人群」，意指是擁有極強身體與心理能量，情緒穩定、抗壓能力強且工作高效率的人。樓主又提到，她在職場上接觸過不少香港人，他們大多對於工作上的事情毫無怨言，也沒有過多的負面情緒，「返工就返工，某得話說（沒話可說）」，更形容香港人像「黃色海綿（海綿寶寶）」，對工作充滿熱情，「沒有太多怨言，說幹就幹。」

網民列4大原因：靠一口氣撐住

帖子引起網民熱議，有人認為港人在職場上的性格的確如此，「香港人有句口頭禪，得閒死唔得閒病」、「靠一口氣撐住」、「路上個個喪屍一樣，只能說香港人很多都是上班就拼命上，玩也拼命玩」、「大城市都差不多，人前就是無情的工作機器，回家後就癱倒了。」

有網民則列出「高精力」背後真相，指香港生活成本高、生活壓力大，必須努力工作才能生存，「生活成本高，不工作就沒飯開」、「住房，生活費高企」、「我覺得是生活壓力太大被逼迫，房租生活費本身就很高，如果不工作就會面臨非常差的生活環境」、「（香港）也是高壓力的生活場所。」

此外，兩地職場文化不同，港人工作時相當講求效率，「因為人家沒有內耗，沒有不清晰的指令，沒有刷純在感的領導且不用替人背鍋」、「有抱怨的時間都已經夠把事做完，那還不如直接做，為什麼要浪費時間去抱怨。」最後，有網民笑言：「低精力都在家待著」、「因為低精力的不出門你見不到。」

圖片及資料來源：小紅書@Fi一下啦

文：Y