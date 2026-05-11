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港鐵Rapper Hinson轉職公關亮相鐵路展！重現自創扶手電梯Rap 網民：感受到佢對地鐵嘅熱愛

生活百科
更新時間：15:13 2026-05-11 HKT
發佈時間：15:13 2026-05-11 HKT

曾在各個港鐵站以英、粵、普三語作「Rap式」分流而於網上爆紅的港鐵車站助理Hinson，早前宣佈結束9年車站助理生涯，消息一出隨即引起網民關注，猜想他是否離開港鐵。隨後，Hinson公開自己的新去向，由車站助理「轉車」成為全職港鐵公關職位，有網民在近日擴充重開的「載遇‧站見」鐵路展巧遇Hinson，更直擊其再現「看家本領」，「喺扶手電梯上終於可以聽到熟悉嘅Rap」。 詳情即看下文！

港鐵Rapper Hinson轉職公關亮相鐵路展 現場再施展Rap絕技

港鐵車站助理Hinson，曾在不同港鐵站以三語作「Rap式」分流，因而在網上爆紅。早前，他在社交平台宣佈結束9年港鐵車站助理的「臨時工」生涯，正式轉職成「全職鐵路人」，出任港鐵公共關係助理，故事相當勵志！

有網民日前在擴充重開的紅磡「載遇‧站見」鐵路展上，遇到Hinson履新，「尋日喺站見開幕聽到一把熟悉嘅聲音」，又表示聆聽Hinson介紹港鐵歷史時「感覺到佢對地鐵嘅熱愛」。Hinson在現場深受小朋友歡迎，除了在展覽中進行導賞講解，他亦有即席施展其「絕技」，「臨走前喺扶手電梯上終於可以聽到熟悉嘅Rap！」

網民勁讚：明星級MTR代言人

一眾網民對於Hinson的印象非常正面，「終於進（盡）展所長，發揮最大嘅小宇宙」、「真係值得升職加薪」、「人生可以搵到自己熱愛嘅工作真係好熱血」，更形容他是「明星級MTR代言人」、「他真係metro界的星星，成功的俵俵者」。有人則補充指，其實Hinson在未轉職前亦會「間中喺展度做介紹」，更指並態度專業，「真係只有熱愛鐵路先能夠咁專業，好佩服佢」。

文：TF

資料及圖片來源：dear_marine_@threads、hinson_gu9951@threads、港鐵

延伸閱讀：三語Rap分流紅遍網絡！港鐵Rapper揭曉新工作路向 「轉車」入新部門做全職鐵路人

 

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