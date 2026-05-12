連鎖壽司店推銷「試食」引爭議？海外客不滿無提前告知收費 誤會免費拒付款 自稱前員工解釋做法……

連鎖壽司店推銷方式引爭議？近日，有網民於小紅書發文，稱日前來港時光顧一間連鎖壽司店，在用餐期間遇到店員拿著壽司走過來問：「要不要嘗（嚐）一下」，當下他以為是免費的「試食」，因此認為「可以嚐一下」。然而，直至結賬時，事主始發現這類「試食」原來需要收費，不滿店方未有預先告知費用，並堅拒支付相關款項，最終報警處理。對於「試食」引起的誤會，有自稱前員工解釋壽司店一向的做法......

連鎖壽司店推銷「試食」引爭議？海外客誤會免費拒付款 不滿無提前告知收費

部份食肆會安排員工以餐盤捧上新品推介，或是臨閉店前向客人促銷，以免浪費即日新鮮食材。最近，一位能以英語、普通話及不流利廣東話的海外客人來港，並到訪一間連鎖壽司店用餐。期間，有店員捧著餐盤並上前詢問事主：「要不要嘗（嚐）一下（壽司）」，事主留意到壽司份量不多，而且不是餐牌常見款式，「認為是試吃，就說可以嘗一下啊」。

直至事主結賬時發現賬單有異，「我問他們不是有一個是試吃嗎？」形容當時店員隨即態度強勢地表示，「香港沒有吃了東西不給錢的道理，你吃就必須要付錢」。事主不同意店員的處理方式，不滿店方未有事先告知價格收費，「只問了我要不要嘗一下，憑甚麼收費！」

事主又指，當時負責收銀的店員及經理均堅持要求他付款，同時以廣東話向其他員工表示：「這個人吃了壽司不想付款。」事主聽懂店員對話後，再次強調自己不滿收費安排，最終報警處理。事主透露警方表示沒有權利讓餐廳豁免收費，但建議事主可向消費者委員會投訴，他隨後亦以電郵向有關部門及餐廳反映事件。

網民好奇「第一次吃？」 自稱前員工解釋做法……

對於事主的遭遇，不少網民表示相關連鎖餐廳籌內地分店亦有以上的推銷行為，「廣州也是這樣，兜售新品」、「無錫上海蘇州都會有這樣的推薦品嚐，但是都會告知價格」、「內地也會拿托盤走過來問要不要試一下新出的XX壽司，但從來不會是免費」。同時，有網友表示這是該店一向的做法，「一向都會捧住個盤行出嚟sell嘢食的，同時按碟顏色收錢，所以大家一望到隻碟已經知幾錢」、「確實是要付費的，會端盤子來推銷的，不是針對你」、「第一次吃？拿過來的餐是做推廣，不是讓你免費試吃」。

有自稱該壽司店前員工的網民留言解釋這是「販促」，即向客人推介銷量不佳的貨品，「一般來說店員的確不會主動講價錢的（除非顧客主動詢問），其實我個人也不太贊成這種行為」。不過，也有網友認為此做法確實會引起首次或不常光顧客人的誤解，「根本沒說過要不要收錢的問題，確實很confusing（困惑）」、「職員四處問『新出㗎，要唔要試吓？』聽上去容易誤導是免費試食」。

《星島頭條》就此事件聯絡涉事餐廳，惟截稿前尚未獲回覆。

文:RY

資料及圖片來源:小紅書