雨季驚現大群飛蟻超驚嚇！市民崩潰漏夜滅蟻「人都癲」 專家提醒或變白蟻蛀木傢俬 6招預防飛蟻入屋

潮濕雨季來臨，不少市民反映多區出現大群飛蟻亂飛的情況，有人更崩潰表示需要漏夜滅蟻，苦呻：「人都癲！」有專家提醒，飛蟻入屋脫翼後有機會變成白蟻，蛀食木製傢俬，為了避免飛蟻變成白蟻，坊間流傳6招預防飛蟻入屋，減低發生家居蟲害問題。

雨季驚現大群飛蟻亂飛超驚嚇！市民崩潰漏夜滅蟻「人都癲」

天文台預告自本周三起（5月13日）開始連日下雨，周五至周日局部地區更出現雷暴。踏入夏日雨季，有居於青衣、元朗、將軍澳等地區的市民表示，近日發現大量飛蟻蹤跡，除了圍着光源飛來飛去之外，部份甚至飛入住宅單位。有未能即時防止飛蟻入屋的市民更需漏夜使用電蚊拍、光線水盆陷阱等方法滅蟲，惟飛蟻數量不少，令市民崩潰大呻：「人都癲」，希望減低飛蟻變成白蟻的機會。

香港昆蟲學會的會長饒戈曾受本網訪問表示，隨著春季的來臨，成熟的白蟻巢內會產生大量的幼蟻，這些幼蟻將逐漸轉變為具有翅膀的成蟲。在適當的氣候條件下，便會一同集體離巢，通常條件包括氣溫超過攝氏20度、相對濕度達到80%以上，並且氣壓迅速下降至一個大氣壓以下。這正是降雨的前兆，亦是坊間一直所說的臨近下雨便會出現飛蟻一說。

專家提醒或變白蟻蛀木傢俬 6招預防飛蟻入屋

滅蟲公司「觀林蟲害控制有限公司」負責人以往接受本網訪問時表示，每100隻飛蟻進入室內，大約有兩隻有機會於隱蔽位置築巢，其築巢位置包括門框、衣櫃、鞋櫃等。飛蟻會演變成蟻后，產卵並孵化出飛蟻、工蟻和兵蟻，後兩者都是白蟻，不僅會照顧飛蟻成長，還有蛀食木製傢俬。滅蟲公司處理飛蟻時，會先判斷牠們從外面飛進室內，或是家中已有巢穴。如從外面飛進內，只需使用噴槍噴射消毒噴霧便可；如家中已有巢穴，則需要在巢穴鑽洞，再注入白蟻藥水

在飛蟻活動頻繁的季節，大家如想預防飛蟻入侵家中，可嘗試以下6招對策防止飛蟻大軍：

水盆陷阱：利用飛蟻趨光及愛水氣的習性，當水盤設有光源下，飛蟻會被水中反射光吸引，從而掉入水中死亡。使用此方法前，先要關閉窗戶、拉上窗簾並關掉室內燈光，以便飛蟻集中於水盆 關閉窗戶或安裝窗紗：最有效隔絕方法就是黃昏前關上門窗或加裝窗紗，避免飛蟻因光線吸引進入室內，特別是靠近山區或附近樹木較多的住所。 轉用黃色燈光：由於飛蟻趨光習性，白光燈的色溫與光波較接近月光，飛蟻以月光作導航，故此白燈較為吸引牠們靠近，轉用較溫暖的黃色燈光，可減低飛蟻飛進屋內的吸引力 密封家中縫隙：如飛蟻已經進入室內，須防止其築巢繁殖。飛蟻喜於潮濕縫隙中繁殖，可使用以水泥或玻璃膠等材料來密封家中牆壁及地板裂縫。大家可定期使用吸塵器清理房間角落，進一步阻止飛蟻停留 使用水溶性殺蟲劑：除了物理阻擋飛蟻之外，可於陰暗潮濕地噴灑水溶性殺蟲劑，有效降低飛蟻進入室內的風險 保持家中乾爽：潮濕環境令白蟻繁殖速度大增，飛蟻脫掉翅膀後亦會尋找陰暗潮濕角落產卵，家中應多用抽潔機保持環境乾爽，減低其成功築巢的機會

文:RY

資料及圖片來源:Threads、香港自然生態論壇@Facebook