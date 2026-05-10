現代孟母！港媽為子女留在靚校網 公屋二度放棄「神級屋苑」 網民：呢個offer 發夢都笑醒

獲派公屋本是喜事，但對部分家庭而言，單位地點卻可能帶來艱難抉擇。近日，一位育有兩名子女的母親在社交平台分享，她獲派第二輪公屋位於藍田廣田邨，但因校網及考慮到子女上學交通問題，陷入兩難，在網上求教網友「點算好呀各位」。

港媽二度放棄「神級公屋屋苑」！為保子女留在靚校網

事緣，該名母親在facebook 群組發文求助，指早前已因地點偏遠而拒絕了首派的華富邨單位。是次獲派廣田邨，同樣面臨子女上學交通不便的困境。她的兩名孩子均在油麻地區上學，過去曾因搬家而轉校一次，故「真係唔想再轉校」。更關鍵的是，其中一名孩子正值「呈分試」關鍵時期，成績屬「band 1A」，希望能留在原區「31校網」升讀心儀中學。

嘆一小時車程成「死症」 寧要舊樓低層只求近學校

為了讓孩子有穩定的學習環境，事主在首次拒絕配房時，已向房屋署表明「唔介意天井，低層，舊樓」，只求單位地點能「想近啲返學」。然而，兩次獲派的單位，到學校的車程均需「一個鐘鬆」，還未計算塞車及等車時間。

根據事主的描述，她對廣田邨的單位本身頗為滿意，認為「坐向同埋環境我都覺得好好」，唯獨交通是「死症」。她憂心忡忡地表示，即使搭車一小時，下車後仍需「行10至12分鐘先到學校」，另一路線則是「坐小巴再轉地鐵」，但預料需要「企全程」。為尋求解決方案，她向網民求問廣田邨是否有「紅巴 可以出到旺角或者油麻地」，希望交通能「方便少少」，避免要冒險等第三派。

連拒兩大「靚邨」惹熱議 網民勸接受憂三派更遠

由於先是拒絕了有「平民豪宅」之稱的華富邨，現在又打算拒絕屬「藍田半山」 的廣田邨，帖文發布後，引起網民熱烈討論。不少網民認為事主應接受單位，有人表示「藍田去旺角油麻地，真係唔遠啊」，更有人稱「俾藍田我，發夢都笑醒」，擔心她若拒絕，第三派可能會被派往更遠的地區，如港島。

不過，也有家長表示理解，認同「最緊要細路唔洗轉校」。部分網民則提出其他建議，例如：「搭車一定要有位坐，咁搭的士或者私家車接送吧～反正交平租已經慳番好多錢」，或建議她申請「綠表買居屋」。

資料來源︰ 香港公營房屋討論區