港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出

公屋資源的合理分配向來是社會關注的焦點，為打擊濫用公屋情況，房屋署亦鼓勵市民舉報。近日，有名女網民在社交平台上分享，稱被「由細睇住我大」的鄰居，因見她駕駛寶馬出入，便向房署舉報其家庭為「公屋富戶」。事件最終雖被證實為誤會一場，卻已在網上引起廣泛討論。

港女揸寶馬返公屋探嫲嫲 疑被鄰居篤灰富戶

日前有名女網民於Threads上發文分享，遇到疑被鄰居「篤灰」為公屋富戶的經過。她透露，涉事公屋單位現時僅以其嫲嫲一人身份登記。由於嫲嫲深信該單位風水好，「話住呢間公屋一直都身體好好，話搬屋佢會好快死，所以唔俾我地抽綠表，而係抽白表」，故堅決不願遷出。事主一家只好以白表資格另行購買居屋自住，而新居與公屋只約20分鐘路程。

為了方便照顧嫲嫲，事主每日收工後會將其寶馬座駕停泊在公屋停車場，再到嫲嫲屋企吃飯，假日就會偶爾留宿。她懷疑，此舉引起了一位「由細睇到佢大」的鄰居Auntie注意及誤會。她形容，A近年每次見面，第一句總是問「返咗咁耐工，都應該好高人工啦？」，讓她感到非常尷尬。

房署家訪查證 指「有人見到你哋揸豪車出入」

其後，有日她突然收到房屋署通知要上門家訪，理由是「有人見到你哋揸豪車出入」，懷疑她們一家濫用公屋。家訪當日，房署主任直接表明收到舉報，惟經了解後，確認單位住戶只有長者一人，並無違規。事主亦當場承認，「豪車」實為她本人的座駕，但她並非該單位住戶，故無需申報。

事主續指，她懷疑並堅信舉報者就是這位Auntie，因為她曾在樓下目睹她駕車，更向其嫲嫲稱讚事主「叻女」，又指她駕駛的是「寶馬名車」。事主更推斷，這位Auntie由於有個「隱青」女兒，與她們一家的生活形成對比，出於妒忌而作出舉報。她在帖文中寫道：「佢應該係心理唔平衡，我哋個個都生生性性，佢自己個女就做隱青想搞走我地間公屋」。

網民撐事主︰做足自己就唔怕人篤

事件曝光後，獲得大量網民關注及留言。不少人對鄰居Auntie的行為表示不齒，認為是「憎人富貴嫌人窮」的經典例子，「自己個女冇本事，就睇唔過眼人哋啲仔女有本事囉」，並批評她「為咗個3K乜都做得出」、「住公屋有個好地地正常嘅鄰居都唔珍惜」等。

另外亦有網民分享類似經歷，指自己亦曾被鄰居不斷追問收入，令人不勝其煩，但都表示支持事主「做足自己就唔怕人篤」。不過，亦有網民提醒事主，「如果冇公屋戶籍，其實唔可以留過夜，even一晚都唔得」，指可能違反相關規定，建議她要小心處理，以免被他人捉住把柄。

資料來源︰Threads