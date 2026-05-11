李居明-推動粵劇國際化 有英文字幕《粵劇特朗普》︳李居明大師會客室

每次《粵劇特朗普》公演，我總會接到各大國際通訊社的訪問請求，這次也不例外，但特別的是，這次有日本通訊社來訪，這讓我和飾演「街市菜苗」的江欣燕都有點戰戰兢兢，畢竟，這是全球首個以日本政客「高市早苗」為原型的形象出現在舞台上，而且還是唱傳統粵劇。當年我寫《粵劇特朗普》也是參考梅麗史翠普反串扮「特朗普」舞台劇而受啟發。為了讓外國朋友也能欣賞這齣戲，我特別將所有台詞翻譯成英文，西九劇場內有顯示英文字幕的裝置，外國朋友完全可以透過字幕明白劇情，他們是否真能接受這種破格的黑色幽默呢？

粵劇跨國演出創先河

日本人覺得粵劇的表演形式與日本能劇很像，都是用歌舞的表演形式來講故事，能劇演員戴面具，而粵劇演員畫臉譜，一眼就看出角色的身份和忠奸。

所以，2014年在大阪觀光局局長邀請下，我的首個粵劇戲寶《蝶海情僧》先後在日本福井巿縣立音樂會堂及大阪微風劇場演出，兩個場地分別容納一千及九百位觀眾，成為香港粵劇史上的創舉。日本觀眾對大鑼大鼓的廣東大戲非常接受，而且全劇配上日文字幕，幫助觀眾對劇情的理解，不少更感動落淚，雖然全團近百人赴日演出費用龐大，但看到觀眾的反應，付出再多也值得。

追上國際時事的粵劇《粵劇特朗普5.0》題材新穎，吸引外國傳媒來訪，並饒有興趣地看完全劇。此劇有英文字幕，歡迎國際人士入場欣賞。

大師全程以英文接受訪問談創作理念。

三國故事感動日本觀眾

2017年，我帶着《大赤壁賦》來到名古屋愛知縣藝術劇場。為了更貼近當地文化，我特別將劇名改為日本人更為熟悉的《三國志》。日本觀眾對周瑜與孔明的故事反應熱烈，演出獲得很大成功。

同期公演的還有《粵劇毛澤東》，在日本則被命名為《夢之戀人毛澤東》。我不想做政治宣傳，我想寫的是「人」，把歷史人物還原為有血有肉的人，粵劇要走向國際化，必須有高超的藝術性與深層的哲思，彰顯人類最寶貴的情操「愛與和平」，這個意念在《粵劇特朗普》中去到最巔峰。

《粵劇特朗普》國際媒體爭相採訪

讓我初次感受到「粵劇力量」震撼全球的是《粵劇毛澤東》。此劇在2016年首演時，我做了一個大膽的決定，全程配上英文字幕，竟成了打開國際媒體大門的鑰匙。而到了《粵劇特朗普》更不得了，路透社、法新社與美聯社等全球三大通訊社悉數到場；此外，還有 CNN、BBC、紐約時報、美國《時代》雜誌以及《華盛頓郵報》等，甚至連俄羅斯和日本的電視台也派員採訪。他們驚訝於特朗普與金正恩唱粵劇，而且完全追上國際時事，成為全球話題。

因此，如有朋友是外國人，不妨告知他可來看《粵劇特朗普5.0》，這是較罕有的一部粵劇有英文字幕，原因是他們懂看，也一定喜歡看。這一次西九的《粵劇特朗普》有英文字幕，亦是香港粵劇界一個罕有的創舉，值得一記。