大學生畢業前考保安牌免「畢業即失業」？網民建議再考兩個牌：出社會包唔會餓死

近年香港就業市場競爭激烈，即使擁有大學學歷，也未必能夠找到心儀工作，甚至有大學生擔心「畢業即失業」。近日，有大學生決定「未雨綢繆」，在畢業前與朋友一起報考保安証書課程，並在社交平台上分享經歷。帖文引起網民熱議，不少同路人紛紛表示支持，「等你讀完U之後就有用㗎啦」、「恭喜你走少40年彎路」，更有網民建議樓主再考兩個牌，「出社會包唔會餓死！」即看下文了解詳情。

避免「畢業即失業」！港大學生畢業前考保安牌

近日，有正在香港就讀大學的網民在Threads發文，稱最近「讀緊U都幾得閒」，於是決定和朋友報考保安証書課程，結果二人順利合格，成功取得獲認可的

QAS保安證書及保安牌照，「搞笑話去考個保安牌，點知我哋真係做咗，覺得自己有個牌揸手好似幾型下。」不過，樓主補充至目前為止仍未從事保安相關工作，並好奇「係咪真係好好賺㗎？」

樓主在回覆網民留言時，稱課程整體偏沉悶，「真係勁悶 ，完全係罰坐咁，基本上全日都喺度撳手機。」不過考試難度屬可接受，「唔難㗎，佢啲題目都係考common sense。」且課程導師授課輕鬆有趣，「佢會講好多故事 令我哋知道同記得，完全係講重點唔講廢話㗎。」

網民建議再考兩個牌：出社會包唔會餓死

帖文引起網民熱議，不少同路人紛紛表示支持，「我早排都讀咗，不過之前都試過做一排保安，其實都幾爽」、「等你讀完U之後就有用㗎啦」、「恭喜你走少40年彎路，我上年year 1 sem break嗰陣都考咗，保安嘅唯一壞處就係返咗保安唔想返其他工。」

有網民則建議樓主多考幾個牌照「傍身」，增加日後的就職選擇，「保安牌+2號（車牌）+綠卡（平安卡），出嚟社會包唔會餓死」、「大學生考完呢個牌，梗係考多個物業管理啦，人工職位都多元化啲」、「再考車牌及巴士牌」、「試下出去再考啲值錢啲嘅牌，如車牌之後再的士牌。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y