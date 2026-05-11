奶奶中風後拒住院舍！雙職夫婦陷困境 嘆「長者住老人院好過留佢喺屋企」 終靠一承諾化解矛盾

本港雙職家庭照顧長者的壓力問題向來備受關注。近日，有港妻在社交平台發文，分享其奶奶去年中風後，夫婦二人因照顧問題心力交瘁，最終決定將奶奶送往安老院。事主坦言過程雖有掙扎，但認為這是對各方都好的選擇，事件引起網民共鳴。

雙職夫婦心力交瘁 在家照顧長者困難重重：同老公無休息過

一名港妻在網上討論區以「送奶奶去老人院 仲好過留佢喺屋企」為題，慘呻她與丈夫在照顧中風奶奶時所遇到的困難與抉擇。她指出，奶奶自去年底中風後「行都行唔到」，唯有將她接回家中照顧。

然而，這個決定為夫婦倆帶來沉重壓力。事主形容，自從接回奶奶後，「我同老公都無休息過」，甚至為此放棄了新年旅行計劃。

雖然聘請了看護，但仍有突發情況，她憶述：「之前試過個臨時放我飛機，搞到我要向公司請半日假留低睇住奶奶」，令他們夫婦感到「好頭痕」。更重要的是，他們擔心留奶奶獨自在家，會因缺乏陪伴和適當照顧而影響其身心健康，坦言「覺得接咗佢返嚟都照顧唔好佢」。

老人院建議一度引家庭矛盾 終靠一招解決

在覆診時，醫生及社工曾建議將奶奶送往老人院，但這個提議卻一度引起家庭矛盾。當他們向奶奶提出時，奶奶以為「我哋唔想再理佢」，情緒激動下「激到差啲話要同老公斷絕關係」。

最終，夫婦二人承諾會與奶奶「一齊揀間佢最鍾意嘅」，才獲得她的首肯。透過中介平台協助，他們在比較十多間老人院後，選定了奶奶心儀的院舍。事主最後表示，如今總算放下心頭大石，「真係鬆一口氣」。

網民熱議：留家照顧唔一定代表孝順

帖文發表後，引來不少網民留言，表示身同感受。有網民認為「照顧中風長者真係247」，肯定事主夫婦付出是不分晝夜。亦有網民分享類似經歷，指責看護突然辭職的行為，「看護臨時放飛機嗰下真係會激死」。另有留言指出，傳統觀念不一定適用於現今社會，「講真，留長者喺屋企唔一定代表孝順」，認為在缺乏支援下強行在家照顧，只會「逼死大家」。

資料來源:香港討論區



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