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香港首個室內互動式動物體驗館 零距離感受異寵「邊玩邊學」

生活百科
更新時間：00:00 2026-05-08 HKT
發佈時間：00:00 2026-05-08 HKT

荔枝角工商廈林立，日常都是車水馬龍，上班族腳步衝衝。不過，每逢週末，荔枝角一帶會搖身一變成為有「動」又有「靜」的優閒之地！今次為大家來解鎖兩種截然不同的體驗 – 先「動」後「靜」，既療癒又充實。「動」的主角，就是藏於荔枝角工廈的「My Mini Zoo 小小寵物園」 ，內有超過50種日常少見的「異寵」。

藏於工廈的「異寵」動物園 全港第2間獲發「動物展覽牌照」機構

想跟小孩來一場別開生面的親子活動，自己又能放鬆一下逃離都市壓力，位於荔枝角工廈的My Mini Zoo 可能是個不錯的選擇。My Mini Zoo為香港首個室內互動式動物體驗館，更是繼海洋公園後，全港第二間獲漁護署頒發「動物展覽牌照」的機構。走進佔地千呎的空間，就是一個 「沉浸式自然教育體驗」空間，館內飼養超過50種來自世界各地，在港極少見的異寵動物，有爬蟲類、節肢類、哺乳類等小動物，特色之處是牠們不再是玻璃櫃內的「展示品」，而是可以在專業導師指導下，親手抱抱、餵食、零距離互動的可愛夥伴。75分鐘的沉浸式體驗，由親切的「園長」哥哥姐姐全程講解、真動物展示、親手餵飼及抱抱，讓小朋友變身「小小動物探險家」，還能學到冷知識。園方亦有推出夜晚限定60分鐘的「Happy Hour」環節，可以Chill住與小動物零距離互動，隨意打卡放鬆。

創辦「香港首個室內互動式動物體驗館」的，是三位專業人士，他們放棄原有牙醫、工程師及銀行的工作，合力打造這個結合教育、療癒與生命教育的空間，旨在讓都市人都能零距離認識這些被誤解的小生命。園長Nick回想當初就是由飼養一隻甲蟲開始慢慢愛上異寵，「我一邊學習一邊和牠們交流」，對他來說，最大困難不是照顧動物，而是申請牌照、做宣傳以及說服家長接受異寵。Nick認為，每一種生物都有自己的受眾群，別人對於異寵感到奇怪、可怕，只是太少接觸而已。

從手震到抱蛇 一個害怕異寵之人的真誠告白

老實說，筆者在拜訪My Mini Zoo前，心裡亦曾閃出「可不可以不要碰它們？的念頭，只因從小到大接觸的寵物，不外乎貓、狗、倉鼠等「主流」。對於爬蟲類，如：蜥蜴、守宮、蛇，本能反應是「滑溜溜的、好可怕」，更別說青蛙，那種突然跳躍的爆發力，的確會感到頭皮發麻。但這次走進荔枝角的 My Mini Zoo，一切都被顛覆了。

事前自行做好心理建設，加上園長Nick的鼓勵，筆者踏出第一步來一個先了解，再判斷。Nick拿出一隻守宮（豹紋壁虎）放在我的手背：「妳仔細看牠的眼睛，像不像戴了隱形眼鏡？還有牠的皮膚，其實是乾爽的絨毛感，不是妳想像中的黏滑。」鼓起勇氣伸出手指，輕輕跟守宮「第一次接觸」，的確，原來是乾的，而且牠完全沒有要逃跑或攻擊的意思，只是靜靜地趴著眨眨眼。

接下來，挑戰升級！是蛇。Nick先以「這條蛇從來沒有咬過人，牠比妳還緊張」作安撫，再將蛇放在筆者的頸上，神奇的是，蛇只是緩緩繞了一圈，感覺涼涼的、輕輕的，如同一條會動的絲巾。Nick笑著說，「害怕是正常的，但妳剛剛已經跨出最大的一步，觀察、了解、然後嘗試。」接著的最後挑戰是白氏樹蛙，先隔著玻璃觀察數分鐘，最終成功放在手上，雖然還是有點緊張，但已經當初那種想逃跑的本能恐懼。

不只是動物園，更是生命教育的起點

My Mini Zoo 的本意不只是讓大家「玩得開心」，Nick表示：「希望下一代建立對生命的正確價值觀」毛茸茸的貓狗，跟爬蟲類都是平等，值得被尊重。除了日常會開放予公眾預約體驗，他們也會走進校園及機構舉辦活動，讓更多人認識、喜愛異寵，容納更多生命故事。

My Mini Zoo 

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心16樓F室
電話：97433000 （whatsapp）
Instagram：Myminizoohk
網站：https://www.myminizoo.co
營業時間：預約詳情請查詢My Mini Zoo （網頁/電話）

文：Yasmin 、圖：Jimmy 

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