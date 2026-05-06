吉澳天后誕+美食嘉年華5.9開幕！近距離觀賞天后出巡/舞麒麟 必試傳統客家小食（附交通）

吉澳美食嘉年華及天后誕慶典將開幕！香港中文大學主辦的「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」將於5月9日舉行，精彩活動包括鄉村美食、文創市集、文化展覽等，更可近距離欣賞傳統舞麒麟表演、天后出巡及抽炮儀式等，感受吉澳獨有的海島文化、濃厚的客家風味與熱鬧非凡的節慶氣氛！

吉澳天后誕+美食嘉年華5.9開幕！免費入場觀賞天后出巡/傳統舞麒麟

香港中文大學獲環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室資助，5月9日舉行結合鄉郊美食、傳統節慶和社區旅遊的「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」。適逢天后誕正日，屆時吉澳村民會進行一系列具有傳統意義的儀式，包括寓意祈福驅邪的舞麒麟、天后巡遊、抽炮儀式等，祈願風調雨順、漁獲豐收。

設地道小食攤位/文創市集/導賞團 必試吉澳「名物」

是次活動以「鄉村味道」為主題，設有多個地道小食攤位，供應多款客家小食及吉澳「名物」，如咖哩魚旦腸粉、茶裸及手工粽等，以舌尖認識客家飲食文化；當日亦會舉辦「客家味道」廚藝比賽，鄉郊居民及美食愛好者會以客家食材與傳統烹調方法磋廚藝，並由重量級嘉賓即場點評。參加者只需自備餐具，即有機會免費品嚐參賽作品，實踐綠色飲食理念。

除此之外，現場亦可舉行主題導賞團、手作體驗工作坊以及農產品與文創市集，遊人可以從多方面了解吉澳文化及歷史。香港中文大學新亞樂隊更會帶來現場音樂表演，讓悠揚的樂韻與寧靜的海島風景融為一體，為這趟文化之旅劃上完美的句號。

「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」

日期：2026年5月9日（星期六）

時間：10:00-17:00

地點：吉澳

交通： 馬料水碼頭出發 前往方式：港鐵大學站B出口步行約15分鐘，或乘搭九巴74D、專線小巴27線至馬料水公眾碼頭。抵達後轉乘街渡航線（TP17）前往吉澳。 船程：約1.5小時 票價：$45（單程） 街渡時間表（逢星期六、星期日和公眾假期）： 由馬料水：9:00 由吉澳：15:30 沙頭角碼頭出發 前往方式：港鐵上水/粉嶺站轉乘巴士 78K、特快78S或專線小巴55K，至沙頭角巴士總站下車，步行約10分鐘。抵達後轉乘街渡前往吉澳。 船程：約30分鐘 票價：$40（單程） 街渡時間表：按此 註：如經沙頭角碼頭出發，必須提前申請禁區許可證（經香港警務處網上平台提交申請，建議最少提前2個工作天申請）



資料來源：香港中文大學、CUHK-Me Go Out