Instagram出重手！為未滿18歲香港用戶引入13+內容過濾設定 AI偵測真實年齡

科技巨頭Meta今日(6日)宣布，將在香港推行青少年網絡安全加強措施，雙管齊下應對未成年用戶接觸不當資訊及虛報年齡等問題。新策略一方面於旗下社交平台Instagram推出更嚴格的內容過濾設定，另一方面則倡議立法，要求Apple及Google等應用程式商店（App Store）承擔用戶年齡驗證的責任。

Instagram香港新政！ 針對未滿18歲用戶 引入「13+」內容過濾

Meta宣布，將為香港地區所有未滿18歲的Instagram用戶，自動啟用參照電影分級制度的「13+」內容設定。在此預設模式下，系統將會主動限制及過濾潛在的不當內容，包括含有粗俗語言、危險行為、血腥暴力或煙酒銷售等資訊的帖文，即使內容來自用戶已關注的帳戶，亦可能被隱藏或限制推薦。

家長有權「加辣」 限制子女帳戶

為回應部分家長更嚴格的監管需求，平台亦提供名為「限制內容」（Limited Content）的進階選項。啟用後，系統將過濾更多類型的敏感內容，並同時移除帳戶的留言功能，包括查看、發表及接收評論，以提供最高級別的保護。

此系列更新已開始在香港陸續向青少年帳戶推出，預計在未來數月內全面實施。

推新AI技術識別未成年用戶

除了內容管理，Meta亦透露，正開發先進的人工智能（AI）技術，以更主動地偵測可能未滿13歲的用戶。

該AI系統透過分析綜合性線索來評估用戶年齡，而非僅依賴用戶自行申報的出生日期。分析的數據包括用戶帖文、留言中提及學校年級或生日派對等「情境線索」，以及利用「視覺分析」技術，掃描用戶相片及影片中人物的身高、骨骼結構等非身份識別特徵。

Meta強調，此技術並非人臉識別，不會辨識個人身份。若AI系統將某帳戶判定為可疑的未成年用戶，該帳戶將被暫停使用，直至用戶通過驗證流程證明其真實年齡，否則將面臨被刪除的風險。

倡議業界統一標準 由App Store源頭把關

Meta強調，保障青少年網絡安全是整個行業的共同責任，任何單一公司都難以獨力解決。該公司明確倡議，應透過立法，規定應用程式商店（如Apple App Store及Google Play）在用戶下載應用程式前，必須完成年齡驗證。

該公司引述數據指出，此類做法獲得88%的美國家長支持，反映社會對從源頭加強監管有普遍共識,能夠更集中、統一且保障私隱的年齡保障標準，讓所有應用程式都能在此基礎上，為青少年提供符合其年齡的體驗。

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