駱駝漆進駐Threads幽默澄清「無賣水壺」 5大品牌冷知識 洗腦廣告歌掀集體回憶

近年有不少品牌紛紛進駐社交平台Threads，望以更「貼地」的方式與大眾進行互動。近日，擁有逾90年歷史的本地品牌「駱駝漆」宣布正式登陸Threads，除了為大家解答有關油漆的疑問及難題，更幽默表示想讓更多人知道「我哋無賣水壺」，引起網民的廣泛關注。

經典油漆品牌駱駝漆進駐Threads！94年歷史老字號：「我哋無賣水壺！」

日前，「駱駝漆」宣布正式進駐社交平台Threads，同時發佈首篇帖文向廣大網民打招呼，「Hi Threads駱駝漆終於嚟喇！我哋1932年係深水埗創立，已經係香港賣咗油漆90幾年」，表明希望透過新平台解答大眾的油漆疑難，並在文末特別強調：「同埋（想）多啲人知道我哋無賣水壺」，幽默的開場白隨即引發熱議，吸引不少網民留言。

5大品牌冷知識！洗腦廣告歌掀集體回憶

本地老字號品牌「駱駝漆（Camel Paint）」創立於1932年，隸屬於葉氏化工旗下，專注研發及生產高品質塗料，產品涵蓋裝飾、建築、工業與木器塗料，生產和行銷行業在香港、澳門及中國大陸領先，亦是不少港人心目中的經典油漆品牌，以下整理5個你不知道的品牌冷知識：

1. 駱駝漆與駱駝漆大廈

提到「駱駝漆」，相信不少人首先會想起位於觀塘的「駱駝漆大廈」，「第一眼我以為你係代表觀塘嘅駱駝漆大廈」、「以前好鍾意行駱駝漆大廈！係咪你哋㗎？」；也有人好奇：「點解駱駝漆大廈喺觀塘？」官方小編解釋，品牌開設早期曾於北角設廠，至五十年代末因廠房不敷應用，移至觀塘開源道自建廠房，佔地逾9萬平方英尺，即駱駝漆大廈及駱駝漆大廈一至三座現址。

翻查資料，駱駝漆大廈前身是生產駱駝牌漆油的「國民製漆公司」於觀塘工業區興建的廠房，90年代因生產線全線北移，大廈工業單位陸續空置，廠房正式完成歷史任務。後期，國民漆廠申請將駱駝漆中心改作商業用途，並於2014年以10.8億全棟售予鄧成波家族，及至後期轉型為開設大量食肆的工廈，並持續至今。

2. 駱駝牌與駱駝漆

駱駝漆（Camel Paint）與生產真空壺的駱駝牌（Camel）同為本地老字號品牌，由於品牌名稱相似，不時被市民誤會為同一品牌，有網民笑言「你同駱駝牌保溫壺係咪friend」、「我睇到最後一句先知你哋唔係買水壺嘅駱駝牌！重新睇多次原來係駱駝漆」、「最後一句真係孟加拉效應」。

「駱駝漆」小編回覆留言時指出，駱駝漆沒有推出任何水壺產品，但兩個品牌曾合作推出一款特別版保溫壺，作為非賣品送給客戶；又提到不時有市民致電公司，查詢關於水壺的問題，「CS姐姐話耐唔時就收到查詢水壺嘅電話」，甚至有求職者誤會，「嚟見工嘅都試過有人誤會」。

3. 為何用駱駝做招牌？

不少網民好奇為何選用「駱駝」作為品牌標誌，原來是駱駝象徵著「毅力、默默耕耘同任道重遠」，希望對本地師傅提供支援，並持續研發出更多好產品。

4. 駱駝漆「洗腦式」電視廣告

關於「駱駝漆」，不少得還有品牌於80年代推出的電視廣告。早前，品牌於官方社交媒體上載有關廣告片段，其中一段歌詞「油高樓，油低樓，油乜都會一流」相當「洗腦」，成為不少港人的集體回憶。除了電視廣告，昔日亦有穿梭於繁華鬧市、印有「請用駱駝牌漆油」的雙層巴士廣告

5. 樂壇頒獎禮先驅？

在未有串流平台及各式音樂排行榜的年代，駱駝漆曾於1970至1980年間，聯合《華僑晚報》舉辦「十大歌星金駱駝獎」 ，由樂迷一人一票選出年度最受歡迎十大歌手、組合或樂隊，成為香港當時唯一歌星選舉活動，稱得上是70年代的「樂壇成績表」。

來源：camelhongkong@Threads、駱駝漆 Camel Paint@Facebook