內地客遊港兒子突流鼻血 港司機路過出手相助「感受到強硬的善意」 網民：香港人都是口硬心軟

香港生活節奏急促，常被冠以「冷漠」的印象，但實際上不少港人都是面冷心善。近日，有內地旅客在小紅書發文，稱在「五一」假期遊港期間，兒子在散步時突然流鼻血，此時一位路過的港人司機主動停車出手相助，讓他直言：「感受到香港人強硬的善意」！即看下文了解詳情。

內地客遊港兒子突流鼻血 港司機路過出手相助「感受到強硬的善意」

近日，有內地旅客在小紅書以「感受到了香港人強硬的善意」為題發文，分享其「五一」黃金周港澳珠之旅中最難忘的一幕。當天，他帶著6歲的兒子在香港街頭散步，豈料兒子突然流鼻血，「滴得衣服上有一大片。」正當他手忙腳亂地處理之際，突然有位路過的本地司機靠邊停車，並向他遞出一大包紙巾，「語氣強硬不容置疑，必須要我們拿上。」

樓主回憶當下事出突然，雖然他已用隨身攜帶的紙巾為兒子處理，但對方「給我的感覺是要是不拿他就要生氣了。」這種強硬「助人」的風格，讓樓主笑言「連釋放善意都帶著強勢的鋒芒」，並指「一旦習慣了（香港人）這種設定，對香港服務業的特色疏離風格也就沒什麼不適了。」

網民：香港人都是口硬心軟

帖文引起網民熱議，不少人表示港人其實都很樂於助人，「如果香港人突然對你很熱心，要不是你在哭，要不就是你不舒服，要不就是你需要幫忙。安慰完幫助完他們就一窩蜂散開繼續忙了」、「香港人的邊界感被很多人誤解成了冷漠」、「因為香港人是『趕緊讓我幫助完你我還有事兒呢！』」、「其實香港人普遍熱心的，只有行為不端正一心想找碴的人才會被人冷待。」

也有曾訪港的網民分享類似經歷，「我今天吃多了吐，被三個人塞了三張紙巾，我說我有紙巾，不管，塞」、「常遇到阿姨用最不耐煩的語氣說最暖心的話，很反差很可愛。」

圖片及資料來源：小紅書@歡樂仔RacingRaymond

文：Y