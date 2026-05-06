五一黃金周奇景？10張港鐵單人票被集體遺棄 網民熱議：佢哋點樣合法出閘



今年五一黃金周有逾百萬內地旅客訪港。兩地文化不同，令不少旅客的行徑引起爭議。有網民在社交平台發帖，指在港鐵車站附近的路邊，發現約十張被人蓄意遺棄的成人單程車票。這一不尋常的景象，迅速引起網民熱烈討論。

10張港鐵單人票被集體遺棄 網民：真係犀q利

有網民在五一黃金周期間，發現大量被人棄置的粉紅色港鐵單程車票。

有網民在社交平台Threads上分享，在街頭發現大量被人棄置的粉紅色港鐵單程車票。從照片可見，約十張車票散落在路邊，背景有一架雙層巴士，顯示地點為公共運輸交匯處。事主在帖文中驚訝地表示：「咁多張成人單程票就咁掉喺度(10張) 真係犀q利」。

網民質疑非法出閘？ 「唔插卡點出閘」

事件曝光後，引起不少網民的好奇。有網民質疑，單程票在出閘時會被閘機收回，正常情況下不可能被帶出並丟棄，懷疑事件涉及非法出閘行為，例如「插卡出閘收返 佢哋點樣可以保留？合法入閘非法出閘？」、「堅想知係點樣逃票/出閘」。有人估計，該批旅客或跟隨其他乘客「跟人出閘/捐閘」。

另一主要猜測是，乘客可能購買了兩張短程車票，「一張用嚟進入閘，一張用嚟出閘」，以「買短程搭長途」的方式逃避全額車費。

智能單程車票 「拍票入閘插票出閘」

港鐵單程車票背面印有使用說明。（網上圖片）

被遺棄的港鐵票為「智能單程車票」，約於十年前全面取締磁帶單程車票。「智能單程車票」內置記憶晶片，可重用多達 200 次。用法採取「拍票入閘」、「插票出閘」的方法，入閘時需將單程智能車票放在八達通處理器上「嘟」一下，出閘則需把單程智能車票插入附有票槽的閘機，如誤以拍票形式出閘，閘機會亮起指示燈。

有網民指出，車票背面其實印有使用說明，但逃票者「可能佢哋唔識繁體中文」。亦有留言提到，在旺角等其他港鐵站亦見過類似情況，揭示了部份旅客或許未明單程票的正確使用方法。