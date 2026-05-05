港人苦等8年獲三派「神級公屋」！深水埗屋邨高層226呎單位 2大優勢惹網民羨慕：正到爆！

香港公屋的輪候時間長達5年以上，獲派心儀單位自然是幸事。近日，有港人在社交平台發文，表示輪候8年終於「畢業」，獲派位於深水埗「神級公屋」的高層226呎單位，讓她興奮不已，直言：「終於可以鬆一口氣！」不少網民恭喜樓主成功「上車」，更有網民列出該屋邨2大優勢，大讚「正到爆！」即看下文了解詳情。

港人苦等8年獲三派「神級公屋」！深水埗屋邨高層226呎單位

近日，有網民在Facebook群組「公屋討論區」分享申請公屋的經歷，表示輪候8年終於獲派心儀屋邨。樓主表示，當初首派樂華南邨，不過經房署主任提醒，該屋邨由於樓齡較高，單位可能存在漏水問題，於是決定拒絕並等待二派。惟二派單位未如理想，獲派順天邨低層單位，樓主直接透過電話拒絕。

樓主唯有寄望「最後一搏」，最後獲派位於深水埗白田邨的高層單位，樓齡約40年，室內面積約226呎，讓她興奮表示：「終於可以鬆一口氣！」，並為其他公屋申請人送上祝福：「預祝各位早日安居樂業！」

2大優勢惹網民羨慕：正到爆！

帖文引起網民熱議，不少人恭喜樓主「上車成功」，「恭喜，祝住得開心，安居樂業」、「恭喜樓主」、「恭喜晒，畢業成功」、「終極派心水，值得恭喜。」也有網民大讚白田邨是「神級屋邨」，除了位處市區，步行即可到達港鐵站，樓下更有食肆及商場，生活機能完善，「白田正到爆」、「正！周圍配套設施完善」、「白田夠方便！購物仲可以享受到深水埗買餸平嘅優勢」、「白田正啊，白田商場開咗個街市，有360、惠康、屈臣氏、麥當勞、酒樓、茶記，超方便」、「8分鐘到地鐵站。」

圖片及資料來源：Facebook@公屋討論區

文：Y