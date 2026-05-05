網民教路5分鐘洗微波爐神技 萬年油漬一抹就甩 惟須注意這一點...

微波爐清潔方法｜廚房電器的清潔向來是不少家庭的煩惱。近日，一位網民在社交平台分享了一個無需使用任何化學清潔劑的微波爐清潔神技，僅用一碗清水，便能讓佈滿結塊油污的微波爐內部煥然一新，既簡單、環保又高效的方法引發網民熱烈迴響。不過，亦有網民提醒，採用此方法時需注意安全，以免發生意外。

5分鐘清潔微波爐神技 網民教路一碗水即去萬年油漬

該網民以「一碗水，微波爐油漬全掉了」為題，在小紅書上發帖指家中微波爐上的油漬全都結塊，情況頗為嚴重。他嘗試了一個無需使用任何化學清潔劑的方法，先在微波爐裡放一碗水，以高火加熱3分鐘，再靜置2分鐘。完成加熱後，微波爐門上已佈滿水珠，而內壁的油漬已經被蒸氣軟化。此時，僅用抹布一擦，原本結塊的油污便完全脫落。

從帖主分享的最終效果圖可見，微波爐內部變得光亮，煥然一新。他總結道，這個方法「不用買清潔劑，一碗水搞定」，並補充指此法只適用於純微波爐加熱，對於焗爐烤焦的污漬則可能無效。

網民提點須注意這一點...

該帖文發布後，引來大量網民留言，除了讚賞方法的實用性，亦有不少人提出改良建議及安全提醒。有網民指出，微波爐直接加熱純水可能會暴沸，建議在水中放一根筷子或木匙羹，更為安全。

亦有網民分享進階版的清潔心得，例如在水中加點小蘇打、白醋或檸檬片，聲稱能加強去污及除臭效果。此外，有留言提醒，清潔前應要微波斷電一會兒才能擦，以策安全。

資料來源：今天厨房干净了＠小紅書