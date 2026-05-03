酒樓滾水洗餐具是陋習？港博主批「最不該的餐桌禮儀」！網民反駁：親自洗一次會安心啲

到酒樓飲茶，不少人都習慣用熱茶或滾水燙洗餐具。近日，一名香港博主在社交平台上發布影片，直指這種習俗是「最不該的餐桌禮儀」，並認為此舉「奇怪而極不優雅」，隨即在網上引發一場關於傳統與現代價值觀的熱烈討論。

酒樓滾水洗餐具是傳統還是陋習？港博主批「不優雅」引網上激辯

香港博主「chessgentlemen」在影片中展示了在酒樓用熱茶洗碗的過程，並在配文中形容這是「有些很奇怪而極不優雅的的習慣，其他地方都少見的」。他認為，酒樓為食客提供洗碗工具，或會傳遞負面印象，讓食客心生「這裏是骯髒還是怎樣」的疑慮，因此他將此歸類為「最不該的餐桌禮儀」。

網民反應兩極 文化傳承vs衛生質疑

帖文一出，立即引來各方網民留言，當中大多圍繞此文化的傳承與意義展開。不少港人將洗餐具視為一種地道文化及傳統，強調「縱不優雅，但一定要親自洗一次」。他們認為這已成為一種習慣，能讓人「心理上會安心啲」，並指出「文化嘅嘢好難用一種文化去演繹另一種文化」。

另一方面，亦有不少人認同博主的觀點，質疑現代餐飲業的衛生標準「點解我哋畀比錢食嘢，仲要接受佢哋洗碗唔乾淨」，並表示「到咗而家2026都仲要顧客再洗多轉先敢用其實都幾搞笑」。更有網民從健康角度提出疑慮，引述醫生建議，指用手洗碗或會造成「交叉感染」。

廣東地道飲茶文化 源於早期食肆衛生欠佳

事實上，用熱茶或滾水燙洗餐具是廣東地道的飲茶文化。此習俗源於早期食肆衛生環境欠佳，食客為求安心，便用熱水親手燙洗碗筷以作簡單消毒，從而獲得心理上的潔淨感。另一說法指，此舉源於品茶時倒掉第一泡「洗茶」的習慣，為免浪費而用作洗滌餐具。

時至今日，儘管食肆衛生標準已大大提升，但洗餐具這個餐前步驟依然被傳承下來，演變成一種深入民心的傳統習俗。

資料來源：chessgentlemen