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內地網民列5大理由「討厭跟香港同事共事」！小紅書熱議：這一點最常見...

生活百科
更新時間：10:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-25 HKT

職場文化差異不時引起摩擦。近日，有內地網民在小紅書上發文，分享自己與香港同事一同工作的不愉快經歷，並總結五個「討厭跟香港同事共事」的理由，帖文引發大量網民留言討論，反應熱烈。

內地網民列5大理由「討厭跟香港同事共事」 八卦/說話刻薄/愛打小報告

該名內地網民在小紅書上以「討厭跟香港同事共事的理由」發文，詳述與香港同事相處時遇到的五大問題，認為他們普遍八卦、說話刻薄、有地域歧視、愛打小報告及自以為是，引發了一場關於兩地職場文化的激烈討論。

1. 非常八卦別人的隱私

事主表示，入職首周便被同事追問「有沒有男朋友」，更指同事們喜歡聚在一起聊「性生活」等私密話題，甚至會對年輕同事催婚催育，讓她感到私人領域被過度干涉。

2. 說話刻薄

事主形容，香港同事喜歡在背後說壞話，幾乎所有員工都被他們批評過。她指出，由於這些同事屬管理層，因此特別喜歡去評論普通員工的私事，並將其當成「一種上班的樂趣」。

3. 地域歧視嚴重，對小事斤斤計較

事主憶述，有次外賣員因迷路而致電同事求助，該同事竟因此大發雷霆，更在辦公室公然發表地域歧視言論，指「一聽就是內地某某地區的人」。事主認為，許多在她看來微不足道的小事，都會讓對方大動肝火。

4. 喜歡打小報告

事主分享，她剛入職時為求表現，會稍微晚10分鐘下班，結果被同事向老闆誣告，指她「動作慢，拖拖拉拉拖10分鐘才下班」。其後她準時下班，又被同一位同事告狀，稱「懷疑我有其他工作，急急忙忙趕着走」。甚至連她自帶咖啡回公司，也被說成是「懷疑我天天上班很困，沒精神」，令她感到十分無奈。

5. 自以為是

事主提及，有次她只是想向同事「double check」工作內容以防出錯，對方卻直接向老闆報告，認為她「英語不好」。事主對此感到非常生氣，因為辦公室內主要以粵語溝通，她完全不知道對方從何得出此結論。

網民同感：如果來香港打工就知道有多心累

帖文發布後，引起了廣泛的迴響。不少網民留言表示深有同感，稱「你如果來香港打工就知道有多心累」，當中以打小報告最為嚴重，「打小報告是真，別人不在說別人壞話也不假」。亦有網民分享類似經歷，指香港同事「不幹活脾氣還大」，自己曾因下班後多花半小時處理工作，第二天即被要求計算每個項目的耗時。不過，也有留言認為「其實上面每一條內地職場也有」，覺得這些只是個別例子，不應以偏概全。

 

資料來源：小紅書

 

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