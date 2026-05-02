女生尖沙咀街頭遇「撞人族」！手臂慘被撞瘀︰那力度絕對是故意的 網民有共鳴︰日本撞人風刮到香港？

在人來人往的鬧市中，與途人偶有肢體碰撞本屬平常，但若是有心人惡意而為，則令人髮指。近日有名女網民在社交平台發文，指在尖沙咀街頭被一名陌生男子「惡意地撞」，手臂更慘被撞至瘀青。事件引起大批網民共鳴，紛紛講述曾經有類似遭遇，更有人憂慮日本盛行的「撞人族」歪風已傳入香港。

尖沙咀街頭驚現「撞人族」？！女生稱遭惡意撞擊致手臂瘀青

日前有名女網民於內地社交平台小紅書上分享她的不快經歷，她憶述數天的晚上於尖沙咀K11 Art Mall內，正與同事邊行邊聊天，但突然有名男子迎面匆忙走來。事主表示，當時她「並沒有低頭看手機」，並已打算避開對方，但該男子「直接很大力地向我撞過來」。

而該男子撞擊力度之大，更令事主的手臂後續出現瘀青，她形容「那個力度絕對是故意的」。然而，該男子於撞人後「沒有一句解釋也完全沒有眼神接觸」，便繼續匆忙離去。她續指，事後於網上發現不少人曾討論類似的現象，並以「撞人族」來稱呼這些人。她亦對表示「不理解這類人的動機是甚麼…只能說奇怪的人真是奇怪得千奇百怪」。

網民有共鳴：受害者多為女性

帖文一出，迅即引來網民熱議，大批人都留言表示有過相同遭遇，形容自己「被撞過」，地點遍布中環、西九龍商場等地，更有不少人指出，「撞人族」似乎專挑女性下手。有留言更稱「就撞我，不撞男友，看我好欺負就撞我」，亦有人懷疑對方「可能不敢撞男的」。

另外更有網民分享，曾有中年漢或老翁在街上迎面走過時，會乘機「用肩膀手臂撞女生的胸」，甚至有人稱在中環「被撞到過胸」，但因對方迅速跑掉而無法追究。

日本「撞人風」刮到香港？ 專家︰將壓力轉嫁至無辜弱者身上

事件亦令不少網民聯想起日本已存在多年的「撞人族」社會問題，有網民嘲諷指「日本的撞人風刮到香港了？」、「師承日本人嗎」。而翻查資料，今年2月日本東京澀谷街頭就有名口罩女公然用手肘撞開多名路人，甚至導致一名台灣女童倒地，影片更在網上瘋傳。

這類日本「撞人族」通常出現在車站、樓梯等擠擁場所，有犯罪心理學家分析，這可能源於個人將生活壓力轉嫁至無辜弱者身上的「替代性攻擊」行為。

資料來源︰小紅書