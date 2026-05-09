洗衣機漏水慘變「水舞間」？港人提醒定期清理1位置 網民慘痛經歷警世：整咗我$1200

傳統家用電器若保養不當，便容易出現故障，甚至釀成意外！近日，有港人在社交平台發文，指家中洗衣機突然漏水，令地板嚴重積水宛如「水舞間」，事後才驚覺原來是沒有定期清理1位置。帖文引起網民熱議，有網民留言分享慘痛經歷警世，表示曾因同樣問題導致洗衣機故障，「整咗我$1200。」即看下文了解詳情。

洗衣機漏水慘變「水舞間」？港人提醒定期清理1位置

近日，有網民在Threads分享慘痛經歷，表示家中洗衣機已使用近6年，日前突然出現漏水問題，令家中地板嚴重積水，客廳瞬間變成「水舞間」。後來，事主發現問題原來出於長期未有清理的「垃圾槽」（洗衣機排水過濾器）。據他上傳的影片可見，垃圾槽中積聚大量衣物纖維、毛髮、碎屑等雜物。為避免「慘案」再度發生，事主遂發文「警世」，提醒垃圾槽需要定期清理，「如果唔係有日洗完衫佢就會飲醉咁嘔曬白泡。」

網民慘痛經歷警世：整咗我$1200

帖文引起網民熱議，有網民提醒：「說明書其實有講，除咗呢個仲有後排水管同門口都要清」、「安裝時，師傅話一個月要清一次」、「裝機師傅話一年要清一次。」有網民分享自己「交學費」的慘痛經歷，表示自己一直都會定期清理，但有次「清到冇嘢好清（洗衣機）都出error」，無奈只能請師傅上門維修，結果師傅一檢查，發現「入面個窿仲有一大舊」，然後「用個鉗好似撩耳屎咁撩咗出嚟」，整個過程不到1分鐘，便需支付$1200維修費，讓他直言「真係欲哭無淚。」

洗衣機排水過濾器清洗步驟

洗衣機在使用一段時間後，棉絮、毛髮、碎屑等雜物容易積聚在排水過濾器內。若不及時清理，會導致排水不暢，水壓增加，從而引致漏水，甚至損壞機器內部零件。專家建議每2至3個月清理一次，清洗步驟如下：

斷電排水：拔掉洗衣機插頭，準備好毛巾和淺盆接污水。 打開擋板：用硬幣或鑰匙打開底部擋板。 排出污水：若有排水軟管，先拔下蓋子排出水，再轉開過濾器蓋。 取出與清潔：向左旋轉取出濾網，清除雜物，用刷子清洗濾網。 清潔安裝：檢查並清理濾網座內的殘渣，並確保水泵內部沒有被阻塞，將濾網依順時針方向旋緊裝回。

圖片及資料來源：Threads@hopick_official、SAMSUNG

文：Y