衣物黏滿寵物毛髮好難清？網民教開洗衣機前放1物 實測有效除毛 獲讚「生活智慧王！」

不少香港人都會飼養寵物，但在日常生活中與「主子」們親近後，難免會黏滿寵物毛髮。近日，有網民在社交平台上發文，分享只要在開洗衣機前放1物，就能輕鬆清除衣服上的寵物毛髮。帖子在網上瘋傳，獲大量網民盛讚：「生活智慧王！」；更有網民實測是否有效，即看下文了解詳情。

衣物黏滿寵物毛髮好難清？網民教開洗衣機前放1物 實測有效除毛

近日，有網民在Threads上發文，分享其母親傳授的超簡單衣服除毛「神招」，只要在洗衣服前，將百潔布與衣物一同放進洗衣機即可，「每次擼貓都會一身毛，丟一塊海綿（百潔布）下去一起洗就可以洗掉了。」也有網民實測此方法是否有效，從她上傳的影片可見，洗完衣服後，原本黏附在衣服上的寵物毛髮，大部分已轉移到百潔布上，大大減少洗衣服後還要額外除毛的麻煩！

網民大讚：生活智慧王！

帖文引起網民熱議，有網民大讚此方法：「生活智慧王！」、「謝謝你的生活智慧王分享，貓貓毛已經困擾我20年了」、「你媽很聰明誒，我都用刮鬍刀慢慢刮我身上沾到的貓毛」、「真是太棒了，從此貓的被被再也不用手洗了！」

也有網民提出疑問，擔心百潔布的粗糙質地會損壞衣物，「感覺有洗毛衣、蕾絲類要小心使用」、「不會弄壞衣服嗎？」對此，樓主回覆建議：「要洗掉毛的衣服就把這個跟洗衣袋裝一起，毛衣蕾絲類的也自己裝一袋洗衣袋應該就可以了！」

圖片及資料來源：Threads@humourous_day、[email protected]

文：Y