港人熱議日常慳錢5大秘招！出街帶水樽/去餐廳攞紙巾 1點惹網民共鳴：做到已經慳好多

香港物價高漲，生活開支大，慳錢成為不少港人的生活課題。近日，有網民在社交平台發文，分享日常慳錢秘訣，更掀起一眾網民討論，本文整理出5大慳錢秘招，包括外出自備水樽、到連鎖食肆取免費紙巾等，其中1招惹網民共鳴，直言：「成功做到已經慳好多！」即看下文了解詳情。

港人熱議日常慳錢5大秘招！出街帶水樽/去餐廳攞紙巾

近日，有港人在Threads以「第一屆慳錢大賽」為題發文，好奇其他網民日常的慳錢大法。樓主分享，指如果外出沒有帶紙巾，不會到便利店購買迷你袋裝紙巾，而是會到超市或藥房直接入手12包裝的袋裝紙巾，以單價來說價錢會較為划算。帖子隨即引來眾多網民討論，以下總結出5大港人日常慳錢秘招：

1. 出街帶水樽

其中最多人提到的是「出街帶水樽」，不少網民留言：「飲水唔會買，帶樽出街用撲水app」、「我都自備水樽，行路唔止慳錢仲健康」；更有部分打工仔表示，會在公司裝水帶回家，「返工飲水不特止，仲會裝1L拎返屋企」、「公司叉電斟水」、「係公司叉電斟水必定做！」

2. 去餐廳攞紙巾

去連鎖快餐店或咖啡廳用餐時，部分店家會提供紙巾供顧客使用，有網民表示，當需要紙巾時會去餐廳或商場廁所取免費紙巾，「無帶tissue出街嘅情況下，去starbucks嗰啲連鎖快餐店，扮有幫襯然後拎免費的」、「我直接去商場嘅廁所拎紙巾」、「冇紙去麥當勞廁所攞紙，唔使錢最慳」、「去相熟嘅coffee shop直接攞佢嗰啲napkin（餐巾紙）。」

3. 買飯叫「多飯」分兩餐

有職場打工仔指，平日在連鎖餐廳或兩餸飯店買外賣午餐時會要求「多飯」，然後「一餐當兩餐食」：「買飯叫多飯，然後分裝夜晚食」、「外賣多咗嘅飯會整炒飯」、「叫三餸飯多飯再分兩餐食」、「一個譚仔食2餐」、「一餐當兩餐食，夜晚食唔晒再聽日帶返公司叮飯。」

4. 節省交通花費

香港交通方便，公共交通工具四通八達，不少網民表示會特意研究各種交通優惠，務求以最低的車資到達目的地，「屋企住坑口，公司喺灣仔，搭地鐵8:15前喺北角出閘再行返公司（75折優惠唔洗$5）」、「買九巴月票， 一個月一次錢，去邊都搭，過海返工都唔心痛」、「等最平巴士，睇下地鐵早一站係咪平啲，係就落車再行過去」；也有網民選擇走路，「1小時路程內既話，行路返工/放工，順便當减肥，一舉兩得！」

5. 買日用品格價

為節省日用品開支，不少網民表示會在購買前「格價」，「留意各種優惠，做唔同嘅會員換coupon」、「買日用品會去消委會格價網 check 價錢，每日更新」、「超市88折掃貨，睇埋有咩贈品啱洗，再lam埋其他優惠（eg Club積分、手機八達通）。」

1招惹網民共鳴：成功已經慳好多

日常「慳錢」秘訣引來不少網友熱議，除了上述5點，有1做法更意外引起網民共鳴。起因是有網民留言，認為只要成為「極簡主義者」，即可節省大量開支，「Minimalism（極簡主義） 執行者，好多嘢得一件，例如梳/帽/頸鏈/銀包」，不少網民認同：「其實淨係執行到minimalism一項已經慳好多。」

也有網民提出其他慳錢秘招，「放假唔出街，屋企食」、「睇下屋企有冇膠樽，入$0.1機賺錢」、「倒廚餘或回收，去賺禮劵」、「見街邊派嘢就排隊」、「平時約朋友出街都係七點左右就返到屋企，同屋企人食飯，唔會自己喺出面食。」

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文：Y