港島男嫌好感對象出身深水埗 苦呻「見朋友會尷尬」 網民連環狠批：放過人哋啦

中國傳統婚姻講求門當戶對，階級觀念根深蒂固。隨著時代發展，現代人擇偶時多以自由戀愛為主導。不過，最近有港男經社交平台投稿，表示擇偶時仍會受成長背景影響，坦言自小在港島長大，理所當然希望另一半也是港島人，每次遇到秀茂坪及慈雲山等地區的對象都會直接封鎖，隨即引來一眾網民熱議及狠批。

港島男嫌好感對象出身深水埗 苦呻「見朋友會尷尬」

港島男嫌好感對象出身深水埗，苦呻「見朋友會尷尬」 （示意圖，非當事人，《愛回家》劇照）

近日，有網民在社交平台投稿，分享自己的擇偶標準。他稱自己自小於港島區長大，「理所當然都想另一半都一樣」，如發現對方來自「秀茂坪、慈雲山、葵X」等地區就會馬上封鎖，坦言身邊很多朋友都有類似想法，強調並非歧視，「我識好多friend都係咁講，no offence只係大家成長背景有少少唔同。

他續指，上個月認識一個有機會發展的對象，形容「個人係唔錯」，惟整夜傾談後才知道對方出身地是深水埗，雖然他未有立即封鎖，但內心十分掙扎：「我好怕帶佢去見朋友會尷尬。如果係你，你會點揀？」

網民連環狠批：港島真係無乜大不了

帖文一出，隨即引來一眾網民批評，認為這種想法狹隘過時（非當事人，《香港愛情故事》劇照）

帖文一出，隨即引來一眾網民批評，認為這種想法狹隘過時，「講到住港島好似住紫禁城咁」、「港島咋？唔講以為你屋企有個島」、「地鐵到嫁啵，都係香港」、「作為一個住過港島九龍大西北既過來人，其實港島真係無乜大不了」、「住九龍區都俾你歧視，我住屯門呢啲出入騎牛嘅你應該當我係外星人喎。」有網民更指出樓主的觀念謬誤，居於深水埗不等於是低端人口，「住深水埗區就一定好窮？有冇聽過西九四小龍？有冇聽過又一村又一居？就連發哥周潤發住過嘅郝德傑山都係屬於深水埗區。」

有自稱港島長大的網民表示曾於多區工作及生活，直言不理解部分港島人的心態，「完全唔明點解會覺得成世人都要困響港島先有優越感」，坦言港島區的日常娛樂、購物及美食選擇單一，「仲有種莫名的優越感要睇低晌其他區生活的人」，形容這類港島人「一過海離開尖咀地域就好似路痴咁完全唔識九龍新界D路，但又唔係有錢到自己有車果種」

有網民則認為居住地區不應該是衡量朋友或另一半的標準，最重要的是對方的性格，「其實我覺得住邊度唔緊要，最緊要嗰個人個本質同性格，住港島都可以有壞人有衰人，有無品嘅人」、「我住屯門舊公屋，女友住東區居屋，all due respect佢冇介意我窮，同埋佢屋企人對我都好。只要個人正正常常有乜好怕帶去見朋友」。

來源：Threads

文：LW