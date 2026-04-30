旺角450呎唐樓放售$128萬標明「不是凶宅」惹議！牆身熏黑/地磚碎裂極陰森 網民：此地無銀三百兩…

香港樓價高企，「上車」是不少港人的終極夢想。早前，有地產中介在社交平台上，以$128萬（港元，下同）放售1個位於旺角的450呎唐樓單位，雖然帖文中特別標明「不是凶宅」，惟單位內部極度殘舊，牆身不但出現裂痕及熏黑痕跡外，客廳地磚更大部分翹起碎裂，整體看起來極其陰森。帖文隨即引起網民熱議，有網民戲稱：「此地無銀三百兩」、「敘利亞同款。」即看下文了解詳情。

旺角450呎唐樓放售$128萬 內部極陰森標明「不是凶宅」惹議！

早前，有地產中介在Instagram上發佈影片，推銷一個位於旺角山東街的唐樓單位，樓齡約66年，實用面積為450平方呎，叫價$128萬，折合呎價約$2,844。中介在帖文中標榜單位為「九龍最平」、「任你裝修」，並特別強調「不是凶宅」。

然而，根據樓主上傳的影片可見，單位內部極度殘舊， 全屋多處牆壁出現明顯裂痕，部分更有油漆剝落痕跡；客廳地磚出現大面積翹起問題，部分更已碎裂；廚房牆身和天花位置有明顯的燻黑跡象，檯面瓷磚破損；浴室牆面佈滿大範圍水漬，浴缸底部更積滿不明深色污垢，整體畫面給人一種極其陰森的感覺。

網民：此地無銀三百兩…

帖文引起網民熱議，大批網民留言調侃，「此地無銀三百兩…」、「拍到好似凶宅咁」、「個浴缸係咪溶過屍」、「好似去咗敘利亞咁」、「間屋殘到唔死一兩個人都覺得對間屋唔住」、「要咁強調不是凶宅，係咪因為呢間嘢睇落好似凶宅。」

也有網民認真分析，認為單位價格雖然低廉，但隱藏成本極高，「其實唔差，如果你有能力自己全爆再裝修，呢個價預埋佢黃雨打風水舞間」、「內籠可以駛錢裝修搞，但8樓搞唔掂，到老果陣你都唔知可以點行」、「唐8樓，唔計搬傢俬，平日叫外賣或快遞都要自己來回行樓梯，諗下都不了不了。」據地產中介最新消息，該單位已在4月28日售出。

根據《地產代理監管局》（EAA）發出的「操守守則」，地產經紀有責任向買家或租客披露有關物業的「重要資料」，而就業界而言，凶宅事實通常會被視為重要資料。

圖片及資料來源：[email protected]、Facebook@銀主盤

文：Y