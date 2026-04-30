內地博主首次遊港憂衣着老土/低消費感自卑 1原因被港鐵收附加費 獲港人暖心鼓勵：謝謝你們對我友善

每到一個新地方旅遊都是新的體驗，理應享受其中並感受當地風土人情。不過，一位內地博主於去年首次來港旅遊跨年，卻因憂慮自己衣着老土、低消費而感到自卑，更因為1舉動被港鐵收附加費，令他放棄以影片分享，改以圖片於網上紀錄此行。惟樓主的真誠分享獲得港人暖心鼓勵，並歡迎他再次來港體驗，使他大為感動：「謝謝你們對我友善！」

內地博主首次遊港憂衣着老土/低消費感自卑 1原因被港鐵收附加費

最近，一位內地博主於Threads分享去年第一次來港跨年的經歷，表示自己為此旅程特意悉心打扮，結果卻因妝感太厚導致面部疼痛，後來到維港觀光時看到打扮時尚的年青人，甚至發現自己不慎露出了保暖衣，頓時感到「好土」；又稱在旅程中害怕被港人認出為內地人，一度不敢分享這次旅程期間拍下的影片素材。

樓主為了省錢，在港鐵站內坐着休息玩手遊，直到出閘時才發現因逾時滯留而被收取附加費。他當時為此感到羞愧，認為自己為何理所當然地覺得於站內滯留不用額外付費。由於存款及旅費所限，樓主全程唯一消費於便利店買飯糰充肌，更被標價$20的能量飲品嚇到。

帖文吸引不少港人留言鼓勵，表示樓主根本不用擔心穿搭，「香港人沒那麼在意甚麼土不土，很多人不打扮時只穿普通長tee長褲而已」、「樓主不用自卑，你一點都不土，很酷！」。有網友從帖文中感受到樓主的善意與無力感，「只要有禮貌、喜歡、尊重香港，香港人便會同樣喜歡尊重你」，鼓勵樓主不要感到自卑或土氣，只是兩地風格與文化背景不同，「沒甚麼需要羞恥」。網民們表示有禮貌比外表更為重要，「外表對香港人來說毫不重要，你的品行才重要」、「只要保持禮貌跟尊重就好，香港人大多面冷心熱」。

獲港人暖心鼓勵：謝謝你們對我友善

樓主後來以繁體字製作影片，感謝一眾港人的善意與鼓勵，並以廣東話讀出令他深刻的留言，「沒想到評論區讓我感動，他們對我實在太友善了」。他藉此機會向香港網友道歉，表示自己曾對港人有誤解，「結果卻收到你們這麼多善良的評論」。最後，樓主開心分享已經第2次來港旅遊，當時他沒有特別化妝，更欣賞了一套電影，這次旅程讓他感到很放鬆，「我下次也要來香港，真的太舒服了」

這次帖文也吸引不少香港網民留言，並感謝樓主的善良及真誠，「謝謝你為了香港把這篇用繁體字，香港歡迎你」、「香港人都是你怎麼對我們， 我們就怎麼對你，謝謝你喜歡香港」、「使用繁體字和感恩的心，你就已經值得香港人友善對待和尊重，言談舉止也高質！」；有熱心網民表示可以與樓主同遊，「帶你去jap腸粉燒賣魚蛋雞蛋仔，但你帶我返廣州搵嘢食得唔得」。

文:RY

資料及圖片來源:sh1ota_nagisa@Threads