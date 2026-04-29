坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期

位於觀塘的坪石邨，入伙至今已有逾50年歷史，其井字樓型成為目前香港僅餘的經典公共屋邨之一。近日，有街坊網民在社交平台發文，表示屋邨地下的商舖現時已十室九空：「幾十年嘅鋪頭全部結業」，慨嘆是「一個殘忍而不得不存在事實證明」。儘管坪石邨已是具有相當歷史的屋邨，原來至今仍未被納入港府的重建政策之中，詳情即看下文！

坪石邨商場舖頭十室九空？街坊嘆殘忍：「幾十年嘅鋪頭全部結業」

位於觀塘區的坪石邨於1970年入伙，至今已有56年歷史，提供逾4,500伙單位。有街坊網民日前於社交平台上載相片，可見大部份位於屋邨平台的商舖已經閉門「拉閘」，形容「幾十年嘅鋪頭全部結業」。其中，有部分仍然營業的文具店及沖印店等，在門外貼上寫有「結業清貨」、「最後今天」等字眼的告示，場面冷清，讓網民不禁慨嘆是「一個殘忍而不得不存在事實證明」。

坪石邨入伙至今逾50年 去年中完成翻新工程 暫未有重建時間表

自2023年起，房屋局的《幸福家族．繽FUN屋邨計劃》每年都會選擇約10條合適的公共屋邨，進行外牆粉飾及小型屋邨改善工程，坪石邨則於2024至2025年入選，並於2025年7月完成「功夫閣」的翻新工程，除了換上鮮豔新裝，同時增設100米緩跑徑、多款休閒座椅，並加入大量綠化元素。

坪石邨其他美化工程將相繼展開，包括：外牆重新粉飾及新增屋邨標誌、走廊重新粉飾、內牆重新粉飾等。

與此同時，坪石邨入伙至今已逾50年，至今仍未被納入重建政策之中。根據房委會的「重建高樓齡公共租住屋邨優化政策」，屋邨重建與否須考慮多項因素，包括樓宇結構狀況、繼續維修保養樓宇是否符合經濟效益、有否足夠及合適的接收單位、重建後的單位數目增幅等。

房委會已於2013年底，完成初步檢視轄下22個高樓齡公共租住屋邨的狀況及重建潛力，其中馬頭圍邨、西環邨、彩虹邨、華富（一）邨及華富（二）邨落實已有具體重建計劃。

文：TF

資料及圖片來源：全港店舖執笠結業消息 關注組@Facebook、香港房屋委員會、顏汶羽@Facebook



