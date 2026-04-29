隨著詐騙手法日新月異，市民對不明來歷的文書警覺性顯著提高。一名市民近日在社交平台分享收到一份疑似政府統計處的信件，卻因紙質異常而懷疑遭遇騙局，直呼：「伏味濃！香港的騙局真係層出不窮。」引起網民熱議。

政府信真偽引熱議！港人收統計處信件因1事質疑受騙「伏味濃」

政府信真偽引熱議？港人收統計處信件因1事質疑陷騙局「伏味濃」 網民：有懷疑就去核實

最近有港人於Threads發文，指收到一份印有「政府統計處」及「綜合住戶統計調查」字樣的信件，卻因紙質異常而懷疑遭遇騙局，事主將其與朋友收到的政府公函進行比對，認為該信件的紙質有所不同，形容「從未見過呢啲紙質嘅政府部門信，對比朋友收到的，有明顯不同。」更直呼：「伏味濃！香港的騙局真係層出不窮。」

網民：有懷疑就去核實

對於事主的懷疑，網民意見兩極。部分網民認為事主過於敏感，指出信件上的細節符合政府運作邏輯，留言笑指：「有政府統計處㗎喎，師兄Factcheck 吓先喎」；更有網民詳盡解釋：「但凡年份1字尾係全面普查，6字尾係小查，我之前都收過，應該是正常！」、「綜合住戶統計唔係人口普查，但都係屬於統計處的恆常統計項目。」

亦有網民針對紙質問題提出解釋，指「有一排政府換咗紙，好薄，而家好似又換返」，並質疑詐騙集團難以偽造郵局郵戳，「貼郵票就話一眼假啫，郵局印都有假？」、「騙徒唔會拎去郵局打郵費已付」、「人哋郵局寄得俾你就真架啦」不過，也有另一派聲音支持事主的警覺性，認為「有懷疑係好事，好過真係畀人呃錢。」並建議：「你可以打電話向統計處核實內容」、「有咩懷疑咪打1823問囉。」

政府統計處證非詐騙 疑收虛假信件點做好？

《星島頭條》記者就此事向政府統計處查詢，獲回覆表示經檢視相關社交平台的照片後，證實其為政府統計處所發出之「綜合住戶統計調查」的住戶信件。

政府統計處的信件根據不同統計調查的需要而設計。就「綜合住戶統計調查」的住戶信件而言，信封均經由政府物流服務署印製，左上方印有「香港政府公函」字樣及本處的名稱及標誌以資識別。信封右下方則印有本處的吉祥物及呼籲住戶使用網上問卷的標語，以鼓勵住戶積極參與統計調查。信箋抬頭採用部門統一的設計，上方印有本處的名稱及標誌，下方亦印有分處的辦公室地址。此外，為方便住戶核實，信件中亦印有個案的參考編號及統計員名稱。

有關部門提醒，市民如懷疑收到「綜合住戶統計調查」的虛假信件，可於星期一至五上午8時45分至晚上10時致電2887 5526確認信件真偽。如欲核實統計員身份，則可致電 3863 2844 或 2887 5526 查詢。該熱線亦載於本處網站供市民查閱(https://www.censtatd.gov.hk/tc/page_1299.html)。

來源：Threads

文：M