醫管局推電子產假證明書/病假紙！4月24日起可於「HA Go」自行下載 即睇詳細教學

電子病假紙／產假證明書｜醫院管理局（醫管局）為市民帶來好消息，繼早前推出電子病假證明書（俗稱電子病假紙）後，宣布將服務再度升級。由本周五（4月24日）起，公立醫院發出的「產/病假證明書」及「產假證明書」亦會全面電子化，市民日後透過手機應用程式「HA Go」，便能隨時隨地查閱、下載甚至列印相關證明，再也毋須擔心遺失紙本正本的煩惱。

醫管局推電子產假證明書/病假紙 設紙本過渡期安排

由本周五（4月24日）起，公立醫院發出的「產/病假證明書」及「產假證明書」將全面電子化。

醫管局近期推行數碼化措施，將醫生簽發的「產/病假證明書」及助產士簽發的「產假證明書」電子化。醫管局方面強調，所有電子證明書均附有電子簽署，其法律效力與傳統的手寫簽名紙本文件完全相同，市民大眾及僱主皆可放心接納及使用。證明書上會詳細載明病人的姓名、懷孕情況、預產期及建議休假日期等必要資訊。在現階段，醫院和診所的職員仍會主動為病人列印出已包含電子簽署的證明書，確保每位市民都能順利過渡，適應新的流程。

【HA Go詳細教學】三步輕鬆下載電子病假紙／產假證明書

對於不熟悉手機操作的市民，也許會擔心過程複雜。其實，在「HA Go」應用程式內存取電子證明書的步驟非常簡單，只需幾個步驟即可完成：

在「HA Go」應用程式內存取電子證明書的步驟非常簡單。

打開「HA Go」程式： 首先，確保你的智能手機已安裝醫管局的「HA Go」應用程式並已完成登記。打開程式後，登入你的個人帳戶。 進入「我的紀錄」： 在程式主頁，你會見到一個名為「紀錄」的選項。點擊進入後，可以查閱過往的就診資料。 尋找及下載證明書： 在「紀錄」頁面內，所有電子醫療證明書，包括最新的電子產假/病假紙，都會按日期自動儲存。你只需選擇相應的就診日期，便能找到所需的證明書，然後可選擇在手機上顯示，或分享給僱主，有需要時亦能自行列印出來。

整個過程毋須額外申請，證明書會自動存入帳戶，非常方便。

防偽驗證更簡單 僱主掃描QR Code即知真偽

為確保電子證明書的真確性，每張證明書的右上角均設有一個已加密的二維碼（QR Code）。僱主或相關機構如需核實，驗證方法比以往更為簡單。

由4月24日起發出的新版電子證明書，核實者只需用手機掃描該二維碼，手機畫面便會自動跳轉至「醫健通」的醫療證明書驗證平台，並即時顯示核實結果，全程毋須輸入任何個人資料，既快捷又保障私隱。

醫院管理局指出，醫療證明書數碼化是必然的發展方向。採用電子證明書，可以減低市民遺失紙本文件的風險，同時讓病人更容易儲存和管理個人的醫療紀錄。從長遠來看，這項措施更能節省大量紙張，為保護環境出一分力。因此，醫管局鼓勵市民日後多加使用方便快捷的電子證明書。



資料來源：醫管局