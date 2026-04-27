網民熱議港人顏值與地區掛鈎？港島人顯貴氣「優生學」 新界人1原因五官顯頹廢 網友反駁：黎明都住上水！

港九新界居住環境各有特色，有人喜歡新界空氣好、夠清靜，也有人喜歡港九交通方便。最近Threads一篇有關港人顏值與居住地區掛鈎的帖文引起熱議，指出港島人較貴氣凸顯「優生學」，新界人出於1原因令五官顯得較頹廢。不過，帖文引起網民兩極回應，有人認為港島人確是氣質較不同，也有人表示住新界並不代表貧窮或「Kam」，甚至反駁：「黎明都住上水！」

網民熱議港人顏值與地區掛鈎？港島人顯貴氣 新界人1原因五官較頹廢

最近Threads上一篇有關港人顏值與居住地區掛鈎的帖文引起熱議，樓主表示港島區家庭有如示範「優生學」般，女士多以普拉提作日常運動，「皮膚白到發光，帶住陣Le Labo嗰種高級清冷感」；男士則穿着剪裁極好、風格低調耐看的西裝。至於九龍區人士難掩一種「MK味道」，樓主表示九龍人缺少一份「貴氣」，「MK味真係隔幾條街都聞到，係一種『努力想變靚但失敗咗』嘅尷尬感」。

至於新界區人士，樓主形容普遍帶有一種「五官頹廢感」，推斷與區內人士日常乘坐長途車上班有關，「新界人嘅五官對眼無神、皮膚暗啞，仲有嗰種不修邊幅嘅Kam味」。樓主表示大埔、上水區男士「非毒則Kam」，走路姿態奇怪、眼神飄忽，衣着多為領口鬆弛的T-Shirt，「如果你話港島人係Premium基因，咁新界人簡直係System Error，其實我明，每日花三粒鐘來回市區，係人都會變醜」，又稱新界人想下一代能逆轉情況，「努力啲賺錢搬出港島，唔係為咗個校網，係為咗幫你個仔／女洗一洗基因」。

網友反駁：黎明都住上水！

對於帖文提到港人顏值與居住地區有關的言論，網民分為兩派見解，有人認為以地區劃分港人特質及以貌取人並不公平，「唔少上市公司老闆住新界，因為只係方便自己工作或者私隱，根本成個新界嘅人口結構好複雜，西貢、大埔、元朗、上水、沙田有唔少相對高尚嘅住宅區或者獨立屋，不如將眼界開闊多些少？」。有網友認為此說法欠缺不尊重，「我住港島唔認同你嘅講法，周圍都有Kam同高級人士，你用地區分辨好無聊，好唔尊重」，甚至有網民提到歌星黎明居於上水，「黎明住上水獨立屋，係窮定Kam？華富村啲人顏值高過黎明？」。

與此同時，有部分網民認同樓主所言，表示港島人氣質的確不同，「我住大埔但明樓主講乜，我都覺得整體上港島人打扮個vibe係唔同啲」、「新界事實上比起港島係冇咁貴氣」、「港島人同意，自從返咗觀塘份工，搭地鐵都唔慣，啲人有社畜感覺，冇生氣」、「細細個已經講，好多人塊面都鋪咗層灰，港島啲人自信精神好多」。

帖文引來網民留言熱烈討論之際，有眼利網友留意到帖文末端寫有「#個ai崩壞咗」，加上文中莫名的標點符號及錯字，推斷帖文是為吸引流量的「引戰帖文」，笑言AI味甚濃：「今次AI味重咗啲」、「睇啲標點符號同埋用字就知係AI寫」、「AI文就唔好懶得del**啦」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads



