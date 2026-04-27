手機長期不關機易被駭客入侵？專家建議每星期重啟裝置 附美國國安局11招防資料外洩

駭客入侵手法層出不窮，近期更有不少駭客開始利用「零點擊」手法入侵手機用戶，藉此竊取用戶個人資料。美國國家安全局早前發表手機安全指南，提醒用戶如習慣手機長期不關機，會增加個人資料外洩風險，同時教路11招防止不法分子入侵，詳情即看下文！

手機長期不關機易被駭客入侵？專家建議每星期重啟裝置1次

不少用戶在使用手機或是平板電腦等電子產品時，習慣使其處於長期開機的狀態，原來此舉或會造成資料外洩風險！駭客目前開始利用「零點擊」手法的隱蔽攻擊，用戶在未有點撃任何連結的情況下，仍然會被竊取手機的個人資料。

美國國家安全局（NSA）早前公開1份手機安全指南，指出用戶每週習慣將手機或是平板電腦等電子產品關機後再重新啟動，有助防止駭客以「零點擊」手法入侵，惟此舉仍有機會被高級惡意軟體攻擊，但在一般情況下，仍建議用戶以此保護個人資料的安全。

美國國家安全局教路保個人資料安全 充電線都關事？

除了建議用戶侍週重新啟動手機或是平板電腦等電子產品，美國國家安全局（NSA）同時提供另外10項建議，以降低個人資料外洩的風險。

美國國家安全局防資料外洩建議：

切勿連接公共Wi-Fi

不要下載非必要或非官方的應用程式（App）

要定時為手機或平板電腦的軟體進行更新

使用如人臉識別或指紋等生物認證技術

在非必要情況下，關閉定位及藍牙等位置資訊

切勿透過電郵及短訊（sms）發送敏感內容

切勿點撃在電郵內來歷不明的附件或網址

應使用帶充電線或來自可靠製造商的充電線

建議個人密碼最少要有6位數字，而且組合愈複雜愈好

多留意應用程式要求的權限，認清權限設定

文：TF

資料及圖片來源：美國國家安全局